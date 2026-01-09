Tuttosport: “Serie B Volata a tre per il titolo il titolo d’inverno. Palermo “tifa” Catanzaro”

Domani riparte la Serie B dopo la sosta natalizia e lo fa con la 19ª giornata, l’ultima del girone d’andata, che assegnerà anche il titolo d’inverno. Un traguardo che, storicamente, ha spesso rappresentato un segnale forte in chiave promozione. Questa volta, però, lo scenario appare più aperto del solito. Come analizza Gianluca Scaduto su Tuttosport, la vetta racconta di una corsa ristretta a tre squadre: Frosinone a quota 38, Monza a 37 e Venezia a 35.

I numeri certificano un passo superiore rispetto alla concorrenza, ma non ancora tale da creare una vera fuga. Resta da capire se alla ripresa tutto riprenderà da dove si era interrotto o se una squadra come il Palermo di Inzaghi, indicata in estate come una delle corazzate del campionato, riuscirà a rientrare nella corsa per la promozione diretta. Senza dimenticare, sottolinea Tuttosport nell’analisi firmata da Gianluca Scaduto, il peso che potranno avere i colpi del mercato di riparazione.

Al momento, la lotta per la Serie A diretta è una faccenda a tre, con la splendida sorpresa rappresentata dal Frosinone di Alvini. I ciociari guidano la classifica con pieno merito, nonostante in estate fossero considerati una squadra destinata a lottare per evitare la retrocessione. Una delle classiche favole che la Serie B è capace di regalare, evidenzia ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport. Proprio per questo, sul Frosinone non grava alcuna pressione: nessuno chiede apertamente la promozione e questo consente di giocare con maggiore leggerezza.

Il primo banco di prova arriva subito. Domani allo Stirpe, nel match clou della giornata, arriva il Catanzaro di Aquilani, la squadra più in forma del campionato prima della sosta, reduce da cinque vittorie consecutive. Un test ideale per misurare la reale forza dei laziali. Finora il Frosinone ha costruito il proprio primato grazie alla sagacia tattica di Alvini e alle prestazioni individuali: l’esplosione del franco-algerino Ghedjemis (6 gol e 2 assist), il rendimento straordinario del regista Calò, alla miglior stagione di B con 4 gol e 8 assist, e la definitiva consacrazione della mezzala greca Koutsoupias, autore di 6 reti e 3 assist. Dati messi in evidenza da Tuttosport.

Monza e Venezia, però, possono giocare una carta importante: gli scontri diretti. Le uniche due sconfitte del Frosinone sono arrivate proprio contro i lagunari (3-0 al Penzo) e contro il Monza (0-1 allo Stirpe). Un dettaglio tutt’altro che secondario, come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, soprattutto in caso di arrivo a pari punti, ipotesi tutt’altro che remota.

Inoltre, Monza e Venezia restano squadre di cilindrata superiore, costruite per la promozione diretta. Una superiorità che, finora, si è vista solo a tratti. Secondo molti osservatori, ricorda Tuttosport, il Venezia di Stroppa – indicato in estate come principale rivale del Palermo di Inzaghi – avrebbe i mezzi per vincere il campionato. Domani i lagunari saranno impegnati sul campo della Reggiana, mentre il Monza farà visita all’Entella, entrambi con l’obiettivo di rientrare stabilmente in zona A diretta.

In questo intreccio di risultati, c’è anche chi guarda interessato. Il Palermo di Inzaghi, distante cinque punti dal Frosinone, osserva con attenzione e, forse, spera in un risultato favorevole del Catanzaro allo Stirpe. Perché una battuta d’arresto dei ciociari potrebbe riaprire definitivamente la corsa alla promozione, come conclude Gianluca Scaduto su Tuttosport.