Gazzetta dello Sport: “Salernitana-Samp, sarà playout: rigetto del ricorso e niente rinvio”

I tribunali sportivi restano ancora al centro del calcio italiano. Come scrive Nicola Binda su la Gazzetta dello Sport, il primo snodo riguarda il Brescia, il cui ricorso contro la penalizzazione che ha causato la retrocessione è stato dichiarato estinto dalla Corte d’Appello. La decisione è arrivata dopo il ritiro della richiesta d’appello da parte del club lombardo, seguito alla mancata iscrizione al prossimo campionato.

Situazione molto diversa, invece, per la Salernitana, che ha contestato il rinvio del playout inizialmente previsto contro il Frosinone. Il club campano sostiene che la gara avrebbe dovuto comunque disputarsi, e che l’eventuale penalizzazione successiva al Brescia avrebbe riscritto la classifica, portando a quattro retrocessioni dirette e salvando la perdente dello spareggio.

Tuttavia, come sottolinea Nicola Binda sulle colonne de la Gazzetta dello Sport, la Lega B ha scelto una strada diversa: in virtù della penalizzazione del Brescia, la Sampdoria è diventata quartultima e ha quindi maturato il diritto a disputare un playout. Così facendo si è evitata un’ulteriore raffica di ricorsi da parte di altri club, ma la Salernitana ha comunque scelto di non arrendersi.

Ricorsi respinti e multa al club campano

Nel frattempo, il Collegio di Garanzia del Coni ha dichiarato inammissibile il ricorso della Salernitana contro Lega B e FIGC. Il club chiedeva l’annullamento o la revoca del rinvio del playout, ma ha ricevuto una pesante sanzione pecuniaria, evento raro in ambito sportivo. La Salernitana ha anche presentato un ulteriore ricorso al Tribunale Federale Nazionale (Tfn), che ha fissato per venerdì l’udienza cautelare, a sole 48 ore dalla gara d’andata. Se il ricorso fosse accolto, la disputa del playout diventerebbe improbabile, dato che l’udienza di merito è in calendario solo per giovedì 19.

Secondo quanto riporta ancora Nicola Binda su la Gazzetta dello Sport, la Lega B e la FIGC sembrano avere la posizione più solida sotto il profilo regolamentare. Ma la Salernitana potrebbe proseguire la propria battaglia nelle sedi della giustizia amministrativa ordinaria, qualora ricevesse un ulteriore rigetto in ambito sportivo.

La Lega B tira dritto: sarà Salernitana-Samp

Intanto la Lega B, nel direttivo tenutosi ieri, ha confermato il calendario delle partite e stamane ufficializzerà che saranno proprio Salernitana e Sampdoria a giocarsi il playout. L’ipotesi di un rinvio appare ormai molto difficile, mentre quella di un allargamento della Serie B a 21 squadre è da escludere categoricamente.

Il caos normativo e giuridico sembra dunque essere prossimo alla conclusione. Salvo nuovi ribaltoni, sarà il campo a decidere chi resterà in cadetteria.