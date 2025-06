Gazzetta dello Sport: “Inzaghi a Palermo per la A. Arrivano i rinforzi”

Mancano solo gli ultimi dettagli burocratici, ma ormai è tutto deciso: Filippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Palermo. Come rivela Nicola Binda sulle colonne de la Gazzetta dello Sport, i documenti stanno viaggiando tra Pisa, Palermo e Formentera, dove SuperPippo si sta concedendo qualche giorno di vacanza in attesa dell’annuncio ufficiale, previsto per domani.

Le due società si sono strette la mano con reciproca fiducia: l’accordo prevede un indennizzo da circa 700mila euro che il Palermo verserà al Pisa per la liberazione del tecnico. Archiviata la parte economica, si lavora alla ratifica dei contratti. Inzaghi firmerà un biennale con opzione per il terzo anno in caso di promozione in Serie A. Nessun dubbio ormai: sarà lui a guidare il Palermo nel nuovo campionato cadetto.

Nessun rinforzo dal Pisa, attacco già pronto

Inizialmente, Inzaghi avrebbe voluto portare con sé alcuni giocatori della promozione pisana, come Tramoni, Moreo e Piccinini, ma dopo aver valutato l’organico rosanero ha deciso di puntare sui calciatori già in rosa. E con buone ragioni.

Come sottolinea Nicola Binda nel suo approfondimento per la Gazzetta dello Sport, se il modulo sarà ancora il 3-4-2-1 già visto a Pisa (ma Inzaghi è pronto a variare in base ai giocatori), l’attacco del Palermo appare già delineato: Pohjanpalo punta centrale, supportato da Le Douaron e Brunori. Con sei mesi di rodaggio alle spalle, questo tridente ha il potenziale per fare la differenza in Serie B.

Alle loro spalle, a centrocampo, Segre e Ranocchia garantiranno equilibrio e sostanza, con Gomes pronto a subentrare. Il vero focus del mercato estivo sarà invece la difesa e le fasce laterali.

Portieri, difesa e certezze dalla galassia City

Il Palermo ha bisogno di due nuovi portieri: non è escluso un ritorno di Emil Audero dal Como. In difesa, l’unica certezza è Magnani, ma resteranno anche Ceccaroni e Diakité, che però necessitano di valide alternative.

Sulle fasce, servirà un vice Pierozzi a destra e un titolare a sinistra per sostituire Lund. Non è da escludere qualche rinforzo dalla galassia City Football Group, ma il club punterà soprattutto su profili pronti, in grado di affrontare fin da subito un campionato competitivo con prospettiva di Serie A.

Come osserva Nicola Binda su la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è chiaro: basta fallimenti. Dopo tre tentativi andati a vuoto, Palermo non può permettersi un altro flop. E Inzaghi, dopo le promozioni con Benevento e Pisa, sogna il suo tris personale: stavolta con la maglia rosanero.