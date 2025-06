Repubblica: “Il Palermo e il Pisa trovano l’accordo. Inzaghi sarà rosanero”

Il matrimonio tra Filippo Inzaghi e il Palermo è ormai solo da ufficializzare. Come riporta Valerio Tripi su la Repubblica – Palermo, il club rosanero e il Pisa hanno finalmente raggiunto un accordo per liberare l’ex attaccante campione del mondo dai vincoli contrattuali con i nerazzurri toscani. La formula, frutto di una trattativa improntata alla correttezza, consentirà a Inzaghi di rescindere consensualmente con il club toscano – che aveva già preso atto della sua volontà di non proseguire – e di firmare il nuovo contratto biennale con opzione per un terzo anno con il Palermo.

L’operazione era ormai chiara da giorni, con il direttore sportivo Carlo Osti, forte di un’intesa piena con Inzaghi su durata e programmi, già al lavoro sulle strategie future. L’allenatore si trova a Formentera, ma viene aggiornato costantemente dai suoi rappresentanti. Secondo Valerio Tripi, dalle pagine di la Repubblica – Palermo, già oggi il Pisa potrebbe annunciare ufficialmente la rescissione e l’arrivo del nuovo allenatore Alberto Gilardino (trattativa ancora in via di definizione), aprendo così la strada all’annuncio rosanero nei prossimi giorni.

Il Palermo lavora per ufficializzare anche Osti e congedare Dionisi

Il club di viale del Fante è pronto anche a formalizzare il prolungamento dell’accordo con il ds Osti, già definito nei dettagli. Poi, sarà il turno della separazione da Alessio Dionisi, attesa per la prossima settimana, e infine si potrà annunciare Inzaghi come nuovo tecnico del Palermo. Un percorso tracciato, che – come osserva ancora Valerio Tripi su la Repubblica – Palermo – non ha mai realmente conosciuto ostacoli, nonostante gli scetticismi di alcuni tifosi.

A chiarire definitivamente il quadro ci ha pensato ieri il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: «Inzaghi ha manifestato incertezza sull’idea di affrontare la Serie A, dopo quattro esperienze poco fortunate. Noi siamo sempre disponibili verso i nostri tesserati, soprattutto se non se la sentono di affrontare un campionato che conoscono meno». Il numero uno del Pisa ha spiegato anche i continui cambi in dirigenza come il segno di visioni differenti tra progetto e ambizioni.

Mercato: Elia e Bradaric nel mirino per le corsie esterne

Nel frattempo, il Palermo comincia a guardare con attenzione anche al mercato. Inzaghi punta molto sulle fasce e uno dei nomi tornati in auge è quello di Salvatore Elia, esterno destro già visto in rosanero nella stagione 2021/2022. Figlio dell’ex attaccante Firmìno Elia, il giocatore aveva convinto tutti prima dell’infortunio al ginocchio. Quest’anno ha vestito la maglia dello Spezia, contribuendo alla corsa playoff terminata in finale contro la Cremonese.

Sul lato opposto, a sinistra, piace Domagoj Bradarić, di proprietà della Salernitana ma reduce da un buon campionato con il Verona. Il club veneto ha l’opzione per il riscatto, ma questo – sottolinea Valerio Tripi nella sua analisi per la Repubblica – Palermo – non precluderebbe comunque un eventuale inserimento del Palermo, pronto a valutare l’esterno croato se dovesse aprirsi uno spiraglio.