Giornale di Sicilia: “Palermo, occhio alle uscite”

Il Palermo lavora sotto traccia in attesa della firma ufficiale di Filippo Inzaghi, ma le manovre sul mercato sono già ben avviate. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il club rosanero punta a presentarsi al ritiro estivo con una rosa già in buona parte definita, per agevolare il lavoro del nuovo allenatore e impostare da subito l’identità tecnica della squadra.

Uno dei dialoghi più attivi è quello con lo Spezia, club con cui si sta trattando il riscatto di Aurelio e che vanta diversi profili graditi al Palermo. Su tutti Salvatore Elia e Arkadiusz Reca, osservati con attenzione dal ds Osti durante la finale playoff. Elia rappresenterebbe un ritorno, dopo la sfortunata parentesi del 2022/23 interrotta da un infortunio. Reca, invece, era stato proposto anche un anno fa, ma all’epoca fu respinto dalla direzione sportiva guidata da De Sanctis. Ora, però, il suo contratto in scadenza e il cambio di dirigenza potrebbero riaprire la pista.

Obiettivo Salvatore Esposito, si valutano Borrelli e Audero

Secondo quanto riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il nome più ambito tra i liguri resta quello di Salvatore Esposito. Il centrocampista ex SPAL sarebbe perfetto per gli schemi di Inzaghi e il Palermo è probabilmente l’unica squadra di Serie B che può avvicinarsi alle richieste economiche dello Spezia. Tuttavia, se dovessero arrivare offerte concrete dalla Serie A, è probabile che il giocatore e il suo entourage le prendano in considerazione come prioritarie.

Tra gli altri profili osservati ci sono anche Gennaro Borrelli per rinforzare l’attacco e Emil Audero per la porta, in un reparto che potrebbe subire diversi cambiamenti.

Movimenti in uscita: da Vasic a Desplanches

Sul fronte cessioni, il Palermo ha avviato i primi contatti. Come scrive ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, è ben avviato il dialogo tra Vasic e il Padova. Intanto, Sebastiano Desplanches, atteso oggi all’esordio nell’Europeo Under 21 contro la Romania, è in attesa di offerte concrete: si valutano opzioni anche dall’estero.

Per quanto riguarda Dimitrios Nikolaou, potrebbe concretizzarsi un ritorno in Grecia, mentre per Diakité torna a farsi vivo l’interesse del Venezia, che già a gennaio aveva provato ad acquistarlo: l’operazione era saltata per il rifiuto di Candela, ma ora la trattativa appare più realistica, anche perché i lagunari sono alla ricerca di un nuovo esterno destro dopo la partenza di Zerbin.

Occhio anche a Buttaro, per il quale potrebbe rifarsi sotto il Pescara, sfruttando il rapporto con l’ex tecnico Silvio Baldini. Infine, il club è alla ricerca di acquirenti anche per Roberto Insigne e Francesco Di Mariano, entrambi in uscita.