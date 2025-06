Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi prepara lo sbarco”

Dopo settimane di trattative serrate e interlocuzioni continue, è arrivata la svolta: Filippo Inzaghi è pronto a diventare il nuovo allenatore del Palermo. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, oggi verrà ufficializzata la rescissione consensuale del contratto che legava il tecnico piacentino al Pisa per altri due anni, aprendo così la strada a una nuova avventura in rosanero. Sebbene la firma non sia ancora stata formalizzata, le ultime ore hanno segnato un evidente passo avanti verso la chiusura dell’accordo.

La trattativa tra Palermo e Pisa si è svolta in un clima disteso e collaborativo, come sottolinea Radicini nell’articolo pubblicato sul Giornale di Sicilia: un gentleman agreement ha permesso di superare ogni ostacolo e di evitare tensioni. Inizialmente, si era parlato di Emanuel Vignato come possibile contropartita tecnica, ma il giocatore ha espresso perplessità sul trasferimento e ha preferito prendersi tempo. Al momento, non sono previste contropartite, ma resta aperta la possibilità di un indennizzo economico (600-700 mila euro) o di un accordo entro il 31 agosto che possa coinvolgere un altro giocatore, forse Moreo.

Inzaghi per rilanciare il Palermo

Il Palermo vuole ripartire con ambizione e determinazione. Come scrive ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Inzaghi è stato individuato come l’uomo giusto per dare alla squadra una nuova identità e una mentalità vincente. Dopo aver riportato il Pisa in Serie A, l’ex attaccante del Milan è pronto a rilanciare un’altra piazza importante. La formula del contratto prevede due anni garantiti, con opzione per un terzo in caso di promozione. L’obiettivo è chiaro: riportare il Palermo in Serie A per la prima volta dalla rifondazione del 2019.

Inzaghi, dal canto suo, ha accettato la sfida con entusiasmo. Il fascino del club rosanero, unito alla solidità del progetto tecnico, ha convinto il tecnico a sposare la causa. La sua esperienza e il carisma dovranno fare la differenza in un campionato difficile e competitivo come la Serie B.

Si chiude con Dionisi

Nel frattempo, è imminiente anche la chiusura del rapporto con Alessio Dionisi. Il Palermo lo saluterà nei prossimi giorni, completando il passaggio di testimone con Inzaghi.

Come conferma infine Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la firma definitiva è attesa a breve e segnerà l’inizio ufficiale del nuovo ciclo. Un progetto costruito su basi ambiziose, con un tecnico carismatico alla guida e la voglia di scrivere un’altra pagina importante della storia del Palermo.