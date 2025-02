Gazzetta dello Sport: “Salernitana, Breda già a rischio esonero? Squadra in ritiro”

La Salernitana si sta preparando per una partita cruciale contro il Frosinone nel prossimo weekend, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Dopo una significativa ristrutturazione della squadra nel mercato di gennaio, realizzata insieme al direttore sportivo Valentini, il futuro dell’allenatore Roberto Breda appare incerto. Breda potrebbe rischiare il posto in caso di un risultato negativo nel prossimo incontro. Attualmente, la squadra campana occupa una delle ultime posizioni in classifica e si trova in ritiro per aumentare la coesione e la concentrazione prima dello scontro diretto con il Frosinone.

