Gazzetta dello Sport: “Pohjanpalo è micidiale. Le pagelle di Südtirol-Palermo”
Come scrive Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo espugna il Druso con una prestazione concreta, grazie alla doppietta di Pohjanpalo e alla solidità difensiva. Ecco i voti ai protagonisti.
Südtirol (3-5-2)
Adamonis 6
Kofler 6
Pietrangeli 5,5
Masiello 6
El Kaouakibi 5,5 (dal 37’ st Brik s.v.)
Tait 6 (dal 17’ st Molina 6)
Tronchin 6 (dal 17’ st Martini 6)
Mallamo 6
S. Davi 5,5
Pecorino 5 (dal 1’ st Odogwu 6)
Merkaj 5 (dal 37’ st Italeng s.v.)
All. Castori 6
Palermo (3-4-2-1)
Joronen 6,5
Peda 6,5 (dal 9’ st Diakitè 6)
Bani 7
Ceccaroni 7
Pierozzi 6,5
Segre 7
Ranocchia 6,5 (dal 30’ st Blin 6)
Augello 6 (dal 30’ st Veroli 6)
Le Douaron 6 (dal 30’ st Palumbo 6,5)
Gyasi 6 (dal 17’ st Gomes 6)
Pohjanpalo 7,5
All. Inzaghi 7
Arbitro
La Penna di Roma 6
Assistenti: Passeri 5,5 – Santarossa 6.
Note
Paganti e abbonati 4.707; incasso non comunicato.
Tiri in porta 2-3; tiri fuori 6-2; fuorigioco 0-0; angoli 7-3.
Recuperi: pt 1’, st 4’.
Top
Pohjanpalo 7,5 – Una doppietta per salire a quota 3, prima di testa e poi con freddezza: micidiale.