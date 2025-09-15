Gazzetta dello Sport: “Crisi Samp, Donati confermato”

La Sampdoria conferma Donati almeno fino alla trasferta di sabato a Monza. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il club blucerchiato ha scelto la linea della continuità dopo la disastrosa prova contro il Cesena al Ferraris, che ha segnato un record negativo: mai nella storia i doriani avevano subìto tre sconfitte consecutive a inizio campionato di Serie B.

Oltre ai numeri, preoccupa la fragilità strutturale della squadra. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’organico appare debole in difesa e incompleto in attacco. Donati ha riconosciuto i problemi: «Abbiamo preso nuovamente gol su palla inattiva». Ma il nuovo modulo, con Barak e Pedrola (uscito per un nuovo lungo stop) alle spalle di Coda, non ha portato alcun beneficio.

Come scrive ancora la Gazzetta dello Sport, resta il nodo portiere: la scelta di preferire Coucke a Ghidotti non ha convinto e la prestazione negativa del belga ha creato ulteriore incertezza in un reparto che già l’anno scorso aveva sofferto. La questione dovrà essere risolta al più presto per evitare di ripetere errori già visti.

Un quadro difficile, con Donati chiamato a invertire la rotta già dal prossimo impegno di Monza. La Gazzetta dello Sport sottolinea come, più che i moduli, servirà ritrovare compattezza e solidità in un campionato che non concede tempo e spazi di manovra.