Tuttosport: “Pohjanpalo fa decollare il Palermo”

Il Palermo non sbaglia a Bolzano e con una doppietta di Pohjanpalo stende il Sudtirol, raggiungendo in vetta Modena, Cesena e Frosinone a quota 7 punti. Come scrive Federico Roat su Tuttosport, più del risultato colpisce la prova di forza dei rosanero, capaci di imporre subito il proprio strapotere fisico e tecnico.

Dopo appena due minuti, il corner di Ranocchia deviato da Le Douaron mette fuori tempo la difesa altoatesina e spalanca a Pohjanpalo la porta per l’1-0. Il Sudtirol accusa il colpo e fatica a trovare spazi contro una retroguardia guidata da Bani e Ceccaroni, con Ranocchia prezioso in fase di contenimento. «Il Palermo – sottolinea Roat su Tuttosport – ha rischiato poco, con Joronen impegnato soltanto da Mallamo e Pietrangeli».

Nella ripresa Castori prova a scuotere i suoi inserendo Odogwu, ma sono ancora i rosanero a farsi pericolosi. Gyasi sciupa due chance, quindi arriva il colpo del ko: Palumbo inventa una ripartenza con tunnel a Kofler e assist perfetto per Pohjanpalo, che firma il definitivo 2-0 con un tiro angolato. «Il finlandese – evidenzia Roat su Tuttosport – si conferma leader offensivo con tre gol in altrettante gare».

Il Palermo di Inzaghi torna così a casa con tre punti pesantissimi e la consapevolezza di essere già pronto per la lotta al vertice. Il Tuttosport conclude sottolineando anche la crescita corale della squadra, capace di soffrire e di colpire al momento giusto.