Tuttosport: “Südtirol-Palermo, le pagelle”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Il Palermo espugna il Druso con un doppio Pohjanpalo e si conferma in vetta al campionato. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante finlandese è stato decisivo con un gol per tempo, mentre la squadra di Inzaghi ha dato prova di compattezza e maturità.

Marcatori

2’ pt e 34’ st Pohjanpalo.

Südtirol (3-5-2)

Adamonis 6
Kofler 5.5
Pietrangeli 6
Masiello 5.5
El Kaouakibi 5.5 (38’ st Brik ng)
Tait 5.5 (18’ st Molina 6)
Tronchin 5.5 (19’ st Martini 5.5)
Mallamo 6.5
S. Davi 5.5
Merkaj 5 (39’ st Italeng ng)
Pecorino 5 (1’ st Odogwu 5.5)
All. Castori 5.5

Palermo (3-4-2-1)

Joronen 6
Peda 6 (10’ st Diakité 6)
Bani 6.5
Ceccaroni 6.5
Pierozzi 6.5
Ranocchia 6.5 (31’ st Blin 6)
Segre 6.5
Augello 6.5 (31’ st Veroli 6)
Le Douaron 6.5 (31’ st Palumbo 6.5)
Gyasi 5.5 (19’ st Gomes 6)
Pohjanpalo 7.5
All. Inzaghi 7

Arbitro

La Penna di Roma 6.5

Note

5.500 spettatori. Ammoniti: Bani, Peda, Augello (Palermo), Mallamo, Martini (Südtirol) per gioco falloso. Angoli: 7-3 per il Südtirol. Recupero: pt 0’, st 4’.

Ultimissime

Juve, Adzic stende l’Inter. Schira: «In estate respinti anche i tentativi del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Tuttosport: “Südtirol-Palermo, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Tuttosport: “Pohjanpalo fa decollare il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Gazzetta dello Sport: “Crisi Samp, Donati confermato”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Gazzetta dello Sport: “Pohjanpalo è micidiale. Le pagelle di Südtirol-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025