Tuttosport: “Südtirol-Palermo, le pagelle”

Il Palermo espugna il Druso con un doppio Pohjanpalo e si conferma in vetta al campionato. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante finlandese è stato decisivo con un gol per tempo, mentre la squadra di Inzaghi ha dato prova di compattezza e maturità.

Marcatori

2’ pt e 34’ st Pohjanpalo.

Südtirol (3-5-2)

Adamonis 6

Kofler 5.5

Pietrangeli 6

Masiello 5.5

El Kaouakibi 5.5 (38’ st Brik ng)

Tait 5.5 (18’ st Molina 6)

Tronchin 5.5 (19’ st Martini 5.5)

Mallamo 6.5

S. Davi 5.5

Merkaj 5 (39’ st Italeng ng)

Pecorino 5 (1’ st Odogwu 5.5)

All. Castori 5.5

Palermo (3-4-2-1)

Joronen 6

Peda 6 (10’ st Diakité 6)

Bani 6.5

Ceccaroni 6.5

Pierozzi 6.5

Ranocchia 6.5 (31’ st Blin 6)

Segre 6.5

Augello 6.5 (31’ st Veroli 6)

Le Douaron 6.5 (31’ st Palumbo 6.5)

Gyasi 5.5 (19’ st Gomes 6)

Pohjanpalo 7.5

All. Inzaghi 7

Arbitro

La Penna di Roma 6.5

Note

5.500 spettatori. Ammoniti: Bani, Peda, Augello (Palermo), Mallamo, Martini (Südtirol) per gioco falloso. Angoli: 7-3 per il Südtirol. Recupero: pt 0’, st 4’.