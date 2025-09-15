Juve, Adzic stende l’Inter. Schira: «In estate respinti anche i tentativi del Palermo»

La Juventus si gode il gioiello Vasilije Adzic, decisivo nel Derby d’Italia con il suo primo gol in Serie A. Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, il montenegrino classe 2006 è stato l’arma a sorpresa di Igor Tudor, entrato allo Stadium per cambiare il destino della sfida e punire Sommer con una splendida conclusione dalla distanza, fissando il 4-3 finale contro l’Inter.

Dietro al suo ingresso vincente c’è anche la figura del vice Ivan Javorcic, che da mesi segue da vicino la crescita del giovane talento. «È stato lui a segnalare a Tudor l’opportunità di gettarlo nella mischia», scrive Schira su Tuttosport. E Adzic, nelle interviste post-partita, non ha mancato di ringraziare sia Tudor che il suo staff, riconoscendo proprio in Javorcic un tutor fondamentale.

Il retroscena di mercato è significativo: in estate, il club bianconero aveva ricevuto diversi tentativi per assicurarsi il cartellino del talento di Niksic. «Sono stati respinti gli interessamenti di Sassuolo, Genoa, Palermo e Braga», rivela Schira su Tuttosport. Una linea condivisa dal dg Comolli e dal presidente De Laurentiis, che hanno preferito blindarlo piuttosto che valutare offerte, compresa quella — mai realmente presa in considerazione — proveniente dalla Bundesliga.

«Resta qui e vedrai che arriverà la tua occasione», il mantra ripetuto per settimane a Vinovo. Detto, fatto: contro l’Inter è arrivata la consacrazione, con un gol che è già virale sui social e cult in televisione.

Un talento che il Palermo aveva provato a corteggiare, ma che la Juventus ha deciso di trattenere. Come conclude Schira su Tuttosport, Adzic ora è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista: qualità, testa e coraggio non mancano, servono solo tempo e pazienza.