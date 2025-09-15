ECCO IL NUOVO ACERBI: Marotta beffa la Juve e lo chiude a gennaio | Manca solo la firma

Marotta è uno dei migliori per scovare nuovi talenti.

Beppe Marotta ha costruito la sua fama come dirigente non solo attraverso i risultati ottenuti sul campo, ma soprattutto grazie all’occhio clinico nel riconoscere potenziali campioni ancora poco conosciuti. La sua abilità si manifesta nell’individuare giocatori che, pur non essendo al centro delle cronache sportive, possiedono qualità tecniche, caratteriali e margini di crescita straordinari. Questo talento gli ha permesso di valorizzare club in cui ha lavorato, trasformando investimenti contenuti in risorse decisive.

Un aspetto distintivo del suo metodo è la capacità di osservare non solo le statistiche, ma il contesto umano e psicologico del calciatore. Marotta valuta la solidità mentale, l’adattabilità e la determinazione, elementi che spesso fanno la differenza tra una promessa e un professionista affermato. Questo approccio completo riduce i rischi di fallimento e aumenta le probabilità di successo delle sue scelte.

Altro punto chiave è la sua rete di contatti, frutto di anni di esperienza e credibilità nel panorama calcistico internazionale. Grazie a relazioni consolidate con procuratori, osservatori e dirigenti, Marotta riesce ad arrivare prima degli altri su prospetti interessanti, spesso chiudendo trattative a condizioni vantaggiose. La sua reputazione garantisce fiducia reciproca e lo rende un interlocutore privilegiato.

La sua lungimiranza si traduce in progetti di lungo termine: non cerca solo l’impatto immediato, ma costruisce squadre competitive nel tempo. In questo modo, i talenti scoperti da Marotta diventano parte di un disegno più ampio, contribuendo non solo ai successi stagionali, ma alla crescita strutturale delle società che guida.

Il profilo di Koulierakis

Konstantinos Koulierakis è uno dei giovani difensori più interessanti del panorama europeo. Classe 2003, cresciuto nel vivaio del PAOK, ha esordito in prima squadra nella stagione 2022/23 e nell’estate 2024 è stato ceduto al Wolfsburg per circa 12 milioni di euro. Con i tedeschi si è imposto rapidamente: 34 presenze complessive tra Bundesliga, DFB-Pokal ed Europa League nell’ultima stagione, diventando un punto fermo della retroguardia guidata da Paul Simonis.

Difensore centrale mancino, ben strutturato fisicamente, Koulierakis si distingue per solidità in marcatura e abilità nei duelli aerei. Può giocare sia in una difesa a quattro che in un reparto a tre, adattandosi come perno centrale o braccetto sul centro-sinistra. Qualità che gli hanno permesso di affermarsi anche in Nazionale: dal debutto nel 2022 ha collezionato 14 presenze con la Grecia, guadagnando sempre più fiducia nello scacchiere ellenico.

Le attenzioni dei top club

Il suo talento non è passato inosservato. In passato il Milan aveva valutato il suo profilo, ma oggi il suo nome è tornato con forza nelle agende di mercato. A muoversi è stata soprattutto la Juventus, con Damien Comolli che lo ha fatto monitorare dai suoi algoritmi e scout.

Tuttavia, non è l’unica big interessata: Koulierakis è ora seguito anche dall’Inter, segno di un crescente valore internazionale che rende il difensore greco uno dei prospetti più corteggiati della prossima finestra di mercato.