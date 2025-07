Gazzetta dello Sport: “Pippo ribalta il Palermo. In porta piace Klinsmann e in difesa c’è Barba”

Il nuovo Palermo targato Pippo Inzaghi comincia a delinearsi tra trattative già avviate e operazioni in via di definizione. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico rosanero vuole valutare con attenzione l’intera rosa durante il ritiro estivo in programma dal 13 luglio in Valle d’Aosta. L’idea di fondo è che nulla sia scontato, nemmeno il modulo: non è detto che il 3-4-2-1 utilizzato a Pisa sarà riproposto anche in Sicilia.

La società, guidata dal ds Carlo Osti, intende consegnare a Inzaghi almeno tre volti nuovi già per l’inizio della preparazione. Il più vicino alla firma è Tommaso Augello: svincolato dal Cagliari al 30 giugno, il terzino sinistro dovrebbe sostenere le visite mediche nei prossimi giorni. L’operazione, essendo a parametro zero, non ha incontrato ostacoli.

Sempre secondo Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, tra i nomi caldi ci sono anche Antonio Palumbo e Salvatore Elia, quest’ultimo pronto a tornare in rosanero dopo due stagioni. Per Palumbo l’accordo con il Modena è stato raggiunto da tempo e prevede l’inserimento di Dario Saric come contropartita. Tuttavia, l’ex Ascoli ha espresso alcune riserve, frenando momentaneamente la chiusura della trattativa. In caso di rifiuto definitivo, il Palermo valuterà se coprire la differenza economica in altro modo.

Situazione analoga per Elia: il Pisa, da cui lo Spezia l’ha acquistato, mantiene un diritto sul 50% della futura rivendita, elemento che ha fatto lievitare la richiesta dei liguri. Nonostante tutto, si confida in una soluzione a breve.

Resta da definire l’assetto difensivo. In porta, il ritorno di Emil Audero è complicato, sia per la richiesta del Como che per l’ingaggio del portiere. Gomis sarà valutato in ritiro dopo l’infortunio, mentre si seguono profili come Klinsmann (Cesena) e Lezzerini, svincolato dopo l’uscita del Brescia. Desplanches, invece, andrà in prestito per giocare con continuità.

Per la retroguardia servono due rinforzi: un centrale di destra e uno di sinistra. Edoardo Goldaniga è un’opzione seguita con attenzione da Osti, che attende sviluppi dal Como. A sinistra, si cerca un profilo under, ma nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Federico Barba, già vincitore di due campionati di B con Benevento e Como (entrambi con Inzaghi in panchina), recentemente svincolato dal Sion.

Infine, come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, restano da chiarire i destini di Insigne, Di Mariano e Dimitrios Nikolaou. Il difensore greco, arrivato solo lo scorso anno, potrebbe essere uno dei sacrificabili nel processo di rinnovamento del reparto arretrato. Inzaghi valuterà anche lui nel corso del ritiro, ma l’idea di una cessione non è esclusa, specialmente se dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua dal club.