Gazzetta dello Sport: “Avellino-Insigne. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

La giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per l’annuncio ufficiale di Attilio Lombardo sulla panchina della Sampdoria. Come riporta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, l’accordo con l’ex collaboratore di Evani è cosa fatta, ma per la fumata bianca restano da completare le ultime caselle dello staff tecnico: un collaboratore, un match analyst e il preparatore dei portieri. Sono già confermati, invece, Gregucci come vice allenatore e Bertelli come preparatore fisico.

La società ha sciolto anche i dubbi sul ritiro estivo, che si svolgerà a Ponte di Legno nell’ultima decade di luglio. A quel punto si entrerà nel vivo del mercato, anche se la trattativa per lo scambio Riccio-Scuffet con il Cagliari sembra aver subito una frenata. Secondo Pietro Scognamiglio della Gazzetta dello Sport, la Sampdoria è l’ultima squadra di Serie B a dover ancora ufficializzare l’allenatore.

Nel frattempo, altre panchine sono già state assegnate: Vivarini è nero su bianco al Pescara, mentre il Frosinone ha scelto Alvini. Il nuovo ds dei ciociari, Castagnini, ha rinnovato i contratti di Cichella e Cichero e prepara l’assalto a Calvani (Genoa, lo scorso anno al Brescia), con Cerofolini vicino al Bari.

Proprio in casa Bari si intensificano i contatti per Lorenzo Dickmann, laterale ex Brescia, che potrebbe aggiungersi a Verreth, già acquisito, e a Moncini, sempre più vicino. La pista Lapadula rimane in piedi, ma più complicata.

L’Avellino, dopo aver chiuso per Gyabuaa (Atalanta U23), ha messo nel mirino Roberto Insigne del Palermo. La Juve Stabia, vicina alla cessione di Adorante al Venezia, valuta in attacco Giacomo Corona, di proprietà del Palermo ma reduce da una buona stagione a Pontedera.

Secondo Pietro Scognamiglio della Gazzetta dello Sport, il Modena pesca in Belgio con l’acquisto del centrocampista Massolin, mentre la Reggiana si conferma attivissima con le firme dei giovani Bonetti (Lentigione) e Contè (Spal). Il Mantova chiude per Marras (Caldiero).

In Serie B, il portiere Micai, ex Cosenza, è molto richiesto ma potrebbe sorprendere tutti accasandosi in Romania, al Cluj.

Infine, in Serie C la Salernitana, ora retrocessa, lavora per regalare al tecnico Raffaele i suoi fedelissimi: Capomaggio e Achik (di proprietà del Bari). Si tenta anche il ritorno di Casasola dalla Ternana. A Foggia si lavora al grande ritorno di Delio Rossi, mentre Coppitelli è a un passo dalla panchina della Casertana.