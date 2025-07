Tuttosport: “Sampdoria, Manfredi trova i soldi per iscriversi”

È arrivata una boccata d’ossigeno per la Sampdoria: come riportato da Marco Bisacchi su Tuttosport, da Singapore e dall’investitore Tey sono stati sbloccati 15 milioni di euro, destinati a coprire le scadenze più urgenti. Ma il club blucerchiato, in questa prima fase di mercato, procederà in regime di autogestione: l’obiettivo immediato è tagliare i costi e ridurre il monte ingaggi sotto i 10 milioni.

Una situazione che – secondo quanto evidenziato da Tuttosport – segna quasi un clima da fine impero per la gestione Manfredi: due anni dopo aver salvato la società nel 2023, l’imprenditore non è riuscito a riportare la squadra in Serie A, sfiorando invece la retrocessione in C, nonostante investimenti per oltre 100 milioni.

In questo contesto si inserisce la scelta interna, economica ma anche simbolica, di promuovere Attilio Lombardo come allenatore della prima squadra, dopo la separazione da Chicco Evani. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma non sono previste sorprese. A completare lo staff ci saranno Gregucci come vice, Bertelli per la parte fisica e alcuni profili ancora da definire per i ruoli tecnici e analitici. La stagione comincerà con i test atletici a Bogliasco il 20 luglio, per poi spostarsi a Ponte di Legno dal 25 luglio, come anticipato da Marco Bisacchi su Tuttosport.

Tuttavia, come scrive ancora Tuttosport, non sembrano esserci le condizioni per costruire una squadra competitiva per la promozione. La mancata conferma di Sibilli, non riscattato per soli 500mila euro, è il simbolo di un mercato impostato su linee di rigore. Resta aperta però una porta per il suo ritorno. Si valuta anche il rinnovo per Yepes, attualmente senza contratto.

Nel frattempo, il Bari ha puntato Tutino, ma l’attaccante vuole rimanere a Genova per rilanciarsi. Più incerta la posizione di Coda, ancora sotto contratto ma molto richiesto in Serie B. È invece saltata l’operazione con il Cagliari che avrebbe portato Riccio e Leonardi in Sardegna e Scuffet e Palomba a Genova. Su quest’ultimo ora c’è anche la Virtus Entella.

Tra i rientri dai prestiti, l’osservato speciale è Pedrola, che ha deluso a Bologna ma potrebbe rilanciarsi. Eppure, sottolinea Marco Bisacchi su Tuttosport, tutti i giocatori sono ufficialmente sul mercato, compresi quelli riscattati automaticamente come Bellemo, Ioannou, Romagnoli e Sekulov.

Nel giorno degli addii, ha colpito anche il saluto social di Fabio Borini, che ha scritto: «La Sampdoria non è solo la maglia più bella del mondo, ma per come l’ho vissuta in questi due anni, la Sampdoria è una meraviglia del mondo». Un messaggio che ha scaldato il cuore di tanti tifosi, in un’estate che si preannuncia complessa.