Tuttosport: “Venezia, Compagnon e Vazquez. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Tempo di annunci e accelerazioni in Serie B. Come riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, sono diventate ufficiali le nomine di Massimiliano Alvini al Frosinone e Vincenzo Vivarini al Pescara. Due scelte che inaugurano le strategie estive dei rispettivi club, pronti a intervenire anche sul mercato.

Secondo quanto scrive ancora Scaduto su Tuttosport, l’Empoli ha puntato forte su Andrea Fulignati, 30 anni, portiere della Cremonese e tra i migliori interpreti del ruolo nella scorsa Serie B. Si lavora per trovare l’accordo con i grigiorossi.

In casa Bari, si avvicina l’ingaggio di Lorenzo Dickmann, terzino destro di 28 anni, reduce dall’esperienza a Brescia. Con 297 presenze in B, 13 gol e 21 assist, l’esterno è pronto a firmare un contratto biennale. I pugliesi hanno inoltre effettuato un sondaggio per Mirko Antonucci, trequartista 26enne di proprietà dello Spezia, già visto a Cesena, con all’attivo 163 presenze in B, 20 gol e 13 assist.

Il Venezia, dopo aver definito l’arrivo dell’attaccante Adorante, è pronto a chiudere anche per Mattia Compagnon, 23 anni, esterno offensivo della Juventus Next Gen, nell’ultima stagione in prestito al Catanzaro, dove ha collezionato 51 presenze e 7 gol. Il tecnico Stroppa sogna poi il colpo Franco Vázquez, 36 anni, attualmente svincolato, già protagonista della promozione in A con la Cremonese e tra i suoi uomini fidati.

Secondo quanto riporta ancora Tuttosport, il Modena ha messo a segno un colpo in prospettiva: si tratta del trequartista francese Yanis Massolin, 22 anni, ex Royal Francs Borains (Serie B belga), con un passato in Ligue 1. Vanta 43 gare, 5 gol e 1 assist nelle ultime due stagioni.

Il Catanzaro ha virtualmente chiuso per Ruggero Frosinini, difensore 24enne proveniente dal Trento, con 72 presenze, 4 reti e 5 assist in Serie C. L’Avellino, invece, è vicino a due giovani: il portiere Giovanni Daffara (20 anni, 74 presenze in C con la Juve Next Gen) e il mediano italo-ghanese Justin Kumi, 20 anni, ex Reggiana, di proprietà del Sassuolo.

Il Mantova ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno destro Tommaso Marras, 21 anni, autore di 6 reti e 4 assist in 33 partite con il Caldiero. A breve sarà il turno del difensore Tommaso Pittino, 20 anni, cresciuto nel vivaio del Genoa e reduce da un’esperienza a Lumezzane.

Infine, come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, si muove anche la Reggiana: ha messo sotto contratto Oumar Conté, 18 anni, ala franco-guineana ex Spal (4 presenze, 1 gol in C), e il terzino sinistro Simone Bonetti, 20 anni, prelevato dal Lentigione (Serie D).

Tra gli ex cadetti, spicca il trasferimento del portiere Sandro Micai, 31 anni, ex Cosenza, che ha firmato un triennale con il Cluj, in Romania. Nonostante fosse seguito da numerosi club di B, ha scelto l’estero per rilanciarsi.