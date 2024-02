Gazzetta dello Sport: “Passione rosanero”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo che contro il Como avrà il Barbera delle grandi occasioni.

Passione rosanero: superata quota 12 mila biglietti venduti. Sale la febbre in vista di Palermo-Como in programma domani pomeriggio al Barbera. Ai 12.140 tifosi che hanno acquistato un biglietto si aggiungono i 12.603 abbonati per un totale, a oggi, di 24.743 spettatori presenti. E ci sono ancora 24 ore per provare a superare il record stagionale di 29.117 spettatori che è stato registrato in occasione della gara interna contro lo Spezia.

Il Palermo, reduce da quattro vittorie consecutive nelle ultime quattro partite giocate in casa, ha ritrovato insomma l’effetto Barbera, un po’ smarrito a inizio stagione. Proprio l’inversione di trend delle ultime settimane ha riavvicinato il pubblico alla squadra e il Palermo per lo scontro diretto di domani potrà già contare su un “uomo” in più.