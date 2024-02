Gazzetta dello Sport: “Palermo, l’importanza di Gomes: nella sfida con il Como il centrocampista ideale”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul ritorno di Claudio Gomes.

Torna Claudio Gomes e Corini ritrova il suo centrocampo ideale. Per lo scontro diretto contro il Como, domani. Si Palermo ripropone in mezzo al campo l’assetto che in questo momento sta dando più garanzie.

L’unico “incidente di percorso” si è verificato nell’ultima trasferta di Piacenza contro la Feralpisalò. quando il centrocampista francese ha dovuto dare forfatt all’ultimo minuto per una sindrome in fluenzale. Nell’economia della gara, sì è trattato di un’assenza che alla fine è risultata indolore. Corini ha puntato su Stulac per sastinitre Gomes, e la vittoria anche se con qualche difficoltà di troppo è arrivata.

Un cambio obbligato che. però, fa nutta la differenza del mondo. soprattutto in base al nuovo arrivato Ranocchia. Stulac che negli ultimi mesi Corini ha spesso Impiegato a partita in corso per esaltare le sue doti tecniche quando la stanchezza degli avversari si fa più sentire e gli spazi si allargano, garantisce più giro palla e ha richiesto un maggiore sacrificio sulla linea mediana da parte di Ranocchia.