Serie B, inizia la 25a giornata. Stasera la Cremonese sfida l’Ascoli, le probabili formazioni

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara di oggi tra Cremonese e Ascoli e le probabili formazioni.

OGGI AD ASCOLI Stadio “Del Duca”, ore 20.30

IN TV: Dazn, Sky Sport Calcio. Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Guardalinee: Raspollini-Margani

Quarto uomo: Di Cicco

Var: Massa

Allenatore: Castori.

A disposizione: 32 Vasquez, 12 Bolletta, 14 Quaranta, 16 Vaisanen, 40 Bayeye, 7 Zedadka, 10 Caligara, 20 Milanese, 94 Maiga Silvestri, 99 Rodriguez, 90 Mendes, 29 Ďuriš. Indisponibile: Tavcar, Bogdan, Kraja, Nestorovski, Gagliolo. Squal.: Valzania. Diff.: Nestorovski, Botteghin, Quaranta. Ultime: Recuperato Mendes, ma per giocare dall’inizio sarà decisivo il provino di stamattina. Giovane o Caligara per lo squalificato Valzania. In attacco staffetta D’Uffizi-Rodriguez.

Allenatore: Stroppa

A disposizione: 21 Saro, 97 Livieri, 4 Marrone, 18 Ghiglione, 44 Lochoshvili, 6 Pickel, 33 Quagliata, 24 Della Rovere, 9 Ciofani, 11 Afena Gyan, 74 Tsadjout.

Indisponibili: Buonaiuto, Collocolo, Tuia.

Squalificati: Johnsen, Majer

Diffidati: Castagnetti, Collocolo, Lochoshvili, Marrone.

Ultime: Stroppa recupera Jungdal in porta e Antov in difesa, Pickel in panchina.