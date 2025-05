Gazzetta dello Sport: “Palermo-Carrarese, le probabili formazioni”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà un Barbera ad alta tensione quello che questa sera alle ore 20.30 ospiterà la sfida tra Palermo e Carrarese, valida per l’ultima giornata della stagione regolare di Serie B. I rosanero, già qualificati ai playoff, cercano di migliorare il proprio piazzamento per garantirsi il vantaggio del fattore campo nel turno preliminare. I toscani, invece, arrivano da già salvi e pronti a giocarsi l’orgoglio con la consueta leggerezza.

Le probabili formazioni (La Gazzetta dello Sport)

PALERMO (3-4-2-1)

Allenatore: Dionisi

In campo:

Audero – Diakité, Baniya, Nikolaou – Di Mariano, Segre, Ranocchia, Lund – Verre, Brunori – Pohjanpalo

Panchina: Desplanches, Sirigu, Buttaro, Ceccaroni, Pierozzi, Di Francesco, Gomes, Vasic, Insigne, Le Douaron, Henry

Squalificati: Blin

Diffidati: Magnani, Lund, Nikolaou, Gomes

Indisponibili: Magnani, Gomis

CARRARESE (3-4-2-1)

Allenatore: Calabro

In campo:

Ravaglia – Oliana, Coppolaro, Imperiale – Belloni, Capezzi, Giovane, Bouah – Milanese, Melegoni – Cerri

Panchina: Bleve, Fiorillo, Cicconi, Finotto, Fontanarosa, Guarino, Illanes, Manzari, Schiavi, Shpendi, Torregrossa, Zuelli, Zanon

Squalificati: nessuno

Diffidati: Cherubini, Torregrossa, Shpendi, Cicconi, Capezzi

Indisponibili: Mazzini

Designazione arbitrale (fonte: Gazzetta dello Sport)

Arbitro: Perri

Assistenti: Ricci, Pedone

IV uomo: Di Mario

VAR: Nasca

AVAR: Pagnotta

TV e biglietti

Il match sarà trasmesso su DAZN, Prime Video e nei Sky Bar, con prezzi dei biglietti compresi tra 21 e 98 euro.

Il contesto

Come evidenziato su La Gazzetta dello Sport, il Palermo scende in campo con l’obiettivo di prendersi un piazzamento tra quinta e sesta posizione, utile per giocare in casa il primo turno playoff. La Carrarese, senza più pressioni di classifica, cercherà di congedarsi con una prestazione dignitosa. Da tenere d’occhio l’equilibrio tra intensità e gestione delle energie, con i rosanero che hanno diversi giocatori in diffida in vista degli spareggi.