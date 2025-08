Gazzetta dello Sport: “Palermo al top. Preso anche Bardi! In difesa…”

Il Palermo chiude il cerchio del proprio mercato con l’arrivo di Francesco Bardi. Come riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il portiere ex Reggiana ha firmato un biennale e andrà ad affiancare Gomis, promosso dopo l’ottima risposta fornita nel ritiro estivo.

La scelta è maturata dopo che il club rosanero, come rivela ancora la Gazzetta, aveva valutato anche l’ipotesi Klinsmann dal Cesena. Ma le certezze fornite da Gomis hanno spinto la dirigenza a puntare su un profilo esperto come Bardi: un’alternativa di lusso o un potenziale titolare affidabile.

Sul fronte uscite, oltre a Desplanches – ormai a un passo dall’ufficialità con il Pescara – saluta anche Lund, ceduto al Colonia. Come sottolinea ancora Vitale sul quotidiano sportivo, l’esterno sinistro era chiuso da Augello e potrebbe non essere rimpiazzato: in quella zona del campo possono infatti agire sia Gyasi sia Ceccaroni.

Secondo Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, non è da escludere che il Palermo effettui un ulteriore innesto difensivo, ma ogni eventuale mossa sarà valutata solo a fine mese. Intanto Inzaghi può già contare su una squadra altamente competitiva.