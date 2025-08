Inzaghi e lo staff rosanero a cena a Mondello: serata palermitana con Carlo Osti

Una cena per cominciare a respirare il clima della nuova casa. Filippo Inzaghi e tutto il suo staff tecnico hanno trascorso una serata di convivialità a Mondello, nella storica cornice del ristorante di Piero, uno dei locali più noti della borgata marinara. Presente anche il direttore sportivo Carlo Osti.

La squadra è arrivata in città lunedì, dopo aver concluso il ritiro in Valle d’Aosta. Inzaghi – apparso sorridente e ben inserito nella nuova realtà – sta guidando insieme al suo gruppo un processo di graduale ambientamento con Palermo, in attesa dei prossimi impegni ufficiali e dell’amichevole di prestigio contro il Manchester City.

Un primo assaggio di Palermo, tra tradizione gastronomica e accoglienza, che ha già conquistato il nuovo allenatore rosanero.