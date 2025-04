Gazzetta dello Sport: “Mr promozione. Inzaghi in B fa la differenza”

Manca ormai pochissimo: lo striscione del traguardo è davanti agli occhi di Pippo Inzaghi, che può godersi il momento come un ciclista in fuga pronto a tagliare il traguardo. Dopo tanta fatica e qualche timore, il tecnico del Pisa assapora il successo, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Ieri, Inzaghi si è concesso una giornata speciale, portando la famiglia a Forte dei Marmi. Dopo l’allenamento, Pippo ha trascorso il pomeriggio con la moglie Angela, i figli Edoardo ed Emilia e i genitori, Giancarlo e Marina. Un momento di relax che racconta meglio di mille parole la serenità che traspare oggi dal tecnico nerazzurro. Nonostante non sia la sua prima promozione – dopo quelle con Venezia e Benevento – questa conquista sembra avere un sapore diverso.

Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, il Pisa è ormai a un passo dalla Serie A: il successo potrebbe arrivare già giovedì. E pensare che l’inizio di quest’avventura coincideva con i preparativi delle sue nozze a Ibiza: una stagione costruita tra la gioia personale e la sfida professionale. Inzaghi ha saputo cogliere il sentimento della piazza, così come aveva fatto in passato al Nord e al Sud, creando in poco tempo un legame forte con i tifosi pisani.

Ma non è stato solo l’entusiasmo a trascinare il Pisa. Inzaghi ha saputo trasformare il gruppo, migliorando giocatori già presenti come Touré, Tramoni, Moreo, Caracciolo, Marin, Canestrelli, Calabresi e Piccinini. Non è bastata la sola empatia: serviva intensità, metodo e fame. Pippo ha imposto ritmi alti in allenamento, trasmettendo una mentalità vincente.

La crescita costante della squadra è emersa in ogni fase della stagione. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il Pisa di Inzaghi non ha mai subito la pressione, nemmeno nei momenti più complicati come il duello a distanza con lo Spezia. Anzi, ha saputo ricompattarsi e spingere ancora più forte.

Venerdì sera, al rientro da Brescia, il pullman della squadra è stato accolto da una folla festante. L’entusiasmo della città è palpabile, in attesa della festa ufficiale. Pippo ha ridato orgoglio al Pisa, riportandolo là dove i sogni diventano realtà. E ora, dopo anni di attesa, la Serie A è davvero a un passo.