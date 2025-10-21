Gazzetta dello Sport: “Monza, l’Azzurro nel sangue. Pessina, Caprari, Izzo e Petagna guidano la rincorsa alla Serie A”

Come sottolinea Matteo Brega sulla Gazzetta dello Sport, nel Monza scorre ancora sangue Azzurro. La squadra brianzola è infatti quella con più giocatori che hanno vestito la maglia della Nazionale: Matteo Pessina, Armando Izzo, Gianluca Caprari e Andrea Petagna, tutti con almeno una presenza in Italia. A loro si aggiunge Andrea Colpani, convocato in passato da Spalletti ma mai impiegato.

Un patrimonio tecnico e umano che la nuova proprietà statunitense, Beckett Layne Ventures, e l’allenatore Paolo Bianco stanno valorizzando nel processo di ricostruzione che punta dritto alla Serie A. Il Monza, oggi terzo a pari punti con Frosinone e Cesena, è a due lunghezze dal Palermo e a quattro dal Modena: un distacco colmabile grazie alla leadership dei suoi veterani.

Il capitano Pessina, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, ha iniziato la stagione con qualche acciacco, ma resta il fulcro del gioco e il principale portavoce del pensiero tattico di Bianco. «È un professionista intelligente, con o senza palla — scrive Brega sulla Gazzetta dello Sport — il messaggero del verbo di Bianco in campo».

Dietro di lui, Izzo sta offrendo esperienza e solidità: 285 presenze in Serie A e un gol decisivo contro il Mantova che tiene il Monza in alto. Il suo esempio è fondamentale per un reparto difensivo ricco di qualità, ma che ha bisogno di continuità e leadership.

Davanti, Caprari e Petagna rappresentano la doppia anima dell’attacco. Il primo, con 52 reti in Serie A e un passato recente in Nazionale, è atteso a un ritorno da protagonista dopo un avvio condizionato dagli infortuni: «Il club lo aspetta — ricorda Brega sulla Gazzetta dello Sport — perché un profilo come il suo non può passare inosservato in B». Petagna, invece, ha lavorato duramente per ritrovare la forma e ora si candida per un ruolo da titolare, soprattutto in assenza di Alvarez.

Infine, Colpani, che due anni fa era entrato nel giro della Nazionale, sta recuperando brillantezza e forza dopo un’estate complicata. Con la sua tecnica e la capacità di saltare l’uomo, può tornare presto a essere uno degli uomini chiave di Bianco.

Il Monza, con il suo mix di esperienza e qualità, resta una delle squadre più complete della Serie B. E come conclude Matteo Brega sulla Gazzetta dello Sport, anche se oggi veste il biancorosso, dentro questa squadra l’Azzurro continua a pulsare forte.