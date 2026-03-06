Gazzetta dello Sport: “Italia, Gattuso prepara i playoff: Verratti torna, chance per Vergara”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 083124

L’Italia si prepara alla sfida decisiva dei playoff mondiali con l’obiettivo di tornare finalmente alla Coppa del Mondo dopo due assenze consecutive. A raccontare il lavoro del commissario tecnico è Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, che analizza il percorso della Nazionale verso le gare contro Irlanda del Nord e, eventualmente, la vincente di Galles-Bosnia.

Secondo Fabio Licari della Gazzetta dello Sport, il primo ostacolo per gli azzurri non è tanto tecnico quanto psicologico. L’Italia arriva infatti da due Mondiali mancati e la pressione del risultato pesa inevitabilmente sul gruppo.


Come evidenzia Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, però, gli avversari dei playoff non appartengono alla prima fascia del calcio europeo. Irlanda del Nord, Galles e Bosnia sono nazionali di livello medio nella storia del calcio internazionale e l’Italia ha tutte le qualità per superare l’ostacolo.

Il lavoro di Gattuso

Il nuovo ct sta lavorando soprattutto sulla costruzione del gruppo.

Come racconta Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, Gattuso in questi mesi ha incontrato molti giocatori tra pranzi e cene informali per rafforzare lo spirito della squadra e creare un ambiente compatto in vista dei playoff.

Il commissario tecnico e il suo staff — con Buffon tra i protagonisti — hanno seguito decine di partite per valutare la condizione dei possibili convocati. Secondo Fabio Licari della Gazzetta dello Sport, la lista finale dovrebbe includere tra i 27 e i 28 giocatori, con le convocazioni ufficiali previste il 20 marzo.

Il sistema di gioco

Dal punto di vista tattico, la base resta il 3-5-2.

Come sottolinea Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, l’Italia dovrebbe partire con Donnarumma tra i pali, difesa a tre composta da Mancini, Bastoni e Calafiori, esterni Politano e Dimarco, mentre a centrocampo agiranno Locatelli, Barella e Tonali.

In attacco la coppia di riferimento dovrebbe essere Retegui-Kean, con alternative offensive pronte a gara in corso.

Il ritorno di Verratti

Una delle novità più importanti riguarda Marco Verratti.

Secondo Fabio Licari della Gazzetta dello Sport, il centrocampista attualmente all’Al-Duhail è stato contattato direttamente da Gattuso e potrebbe tornare in Nazionale dopo quasi due anni di assenza. Il suo compito sarà quello di dare esperienza e gestione del possesso nella zona centrale del campo.

I ballottaggi

La lista azzurra non sarà rivoluzionata, ma ci saranno alcune novità.

Come spiega Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, tra i nuovi volti potrebbe esserci Palestra, esterno del Cagliari che ha impressionato per corsa, personalità e capacità di coprire entrambe le fasi.

In difesa potrebbe tornare anche Gatti, favorito dal momento difficile del reparto arretrato e dagli infortuni di Gabbia e Di Lorenzo.

A centrocampo si profila invece un ballottaggio tra Frattesi, Ricci e Pisilli per completare la rosa dei mediani.

L’arma offensiva

Gattuso valuta anche una variante più offensiva.

Come racconta Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, durante le partite il ct potrebbe passare al 3-4-2-1, inserendo un trequartista capace di creare superiorità numerica.

In questo ruolo la scelta potrebbe cadere su Zaccagni, sull’emergente Vergara oppure su Federico Chiesa, che porta con sé una grande esperienza internazionale.

Il calendario dei playoff

Il programma della Nazionale è già definito.

Secondo Fabio Licari della Gazzetta dello Sport, il raduno è previsto il 22 marzo a Coverciano, mentre il 26 marzo a Bergamo si giocherà la semifinale dei playoff contro l’Irlanda del Nord.

In caso di vittoria, l’Italia affronterà il 31 marzo la finale contro la vincente di Galles-Bosnia.

Il messaggio che arriva dallo spogliatoio è chiaro. Come ha dichiarato Tonali, citato da Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport: «Vogliamo il Mondiale. Abbiamo bisogno di Gattuso».

Altre notizie

Screenshot 2026-03-05 092208

Italia, Gattuso richiama Verratti: sarà lui il regista per la corsa al Mondiale

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
file8 (25)

Italia, Bonucci: «Girone Nations League difficile, ma vogliamo arrivare lontano»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file4 (82)

Nations League, girone di ferro per l’Italia: ecco le avversarie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Gattuso

Italia, 40 giorni ai playoff Mondiali: oggi il sorteggio Nations League. Orario e come vederlo in tv

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Lo hanno smascherato

Buffon incorona Pio Esposito: «È l’unica certezza per il futuro della Nazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Marco Verratti in Nazionale (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Gazzetta dello Sport: “Pazza idea Verratti: Gattuso pensa al ritorno del regista in azzurro”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
palermo vibonese 3-0 (10) baldini

Baldini: «Orgoglioso di rappresentare l’Italia dei giovani. L’Under 21 è il massimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025
Mondiali su Netflix

Corriere dello Sport: “Mondiale 2026, l’ennesimo sgarbo all’Italia: azzurri relegati in quarta fascia”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 26, 2025
2-lafferty--318x400 (1)

Escl. Lafferty: «Vi racconto l’Irlanda Del Nord avversaria dell’Italia. Il Palermo…»

Giorgio Elia Novembre 22, 2025
Lo hanno smascherato

Buffon: «Si va al Mondiale. ma amateci di più. E basta critiche solo per far male»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025
Gattuso

Gazzetta dello Sport: “La A sta con gli azzurri”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2025
Gattuso

Italia–Irlanda del Nord in semifinale playoff: Gattuso avverte «Servirà una grande partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

d441784b-b37e-45c0-b712-94258f6e00a7

Athletic Palermo al Viareggio, Conte e Cottone: «Orgoglio per la Sicilia, la nostra vera vittoria sono i giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Palermo, Mirri: «Senza tifosi il calcio perde valore. Con la spinta della città possiamo realizzare il sogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 114035

Athletic Palermo al Viareggio, Anello: «Un orgoglio per Palermo e per il calcio giovanile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 111001

Athletic Palermo, D’Angelo: «Il Viareggio vetrina per i nostri talenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 104957

Athletic Palermo al Torneo di Viareggio, Perinetti: «Un onore partecipare, vogliamo crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026