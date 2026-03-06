Gazzetta dello Sport: “Italia, Gattuso prepara i playoff: Verratti torna, chance per Vergara”

L’Italia si prepara alla sfida decisiva dei playoff mondiali con l’obiettivo di tornare finalmente alla Coppa del Mondo dopo due assenze consecutive. A raccontare il lavoro del commissario tecnico è Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, che analizza il percorso della Nazionale verso le gare contro Irlanda del Nord e, eventualmente, la vincente di Galles-Bosnia.

Secondo Fabio Licari della Gazzetta dello Sport, il primo ostacolo per gli azzurri non è tanto tecnico quanto psicologico. L’Italia arriva infatti da due Mondiali mancati e la pressione del risultato pesa inevitabilmente sul gruppo.





Come evidenzia Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, però, gli avversari dei playoff non appartengono alla prima fascia del calcio europeo. Irlanda del Nord, Galles e Bosnia sono nazionali di livello medio nella storia del calcio internazionale e l’Italia ha tutte le qualità per superare l’ostacolo.

Il lavoro di Gattuso

Il nuovo ct sta lavorando soprattutto sulla costruzione del gruppo.

Come racconta Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, Gattuso in questi mesi ha incontrato molti giocatori tra pranzi e cene informali per rafforzare lo spirito della squadra e creare un ambiente compatto in vista dei playoff.

Il commissario tecnico e il suo staff — con Buffon tra i protagonisti — hanno seguito decine di partite per valutare la condizione dei possibili convocati. Secondo Fabio Licari della Gazzetta dello Sport, la lista finale dovrebbe includere tra i 27 e i 28 giocatori, con le convocazioni ufficiali previste il 20 marzo.

Il sistema di gioco

Dal punto di vista tattico, la base resta il 3-5-2.

Come sottolinea Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, l’Italia dovrebbe partire con Donnarumma tra i pali, difesa a tre composta da Mancini, Bastoni e Calafiori, esterni Politano e Dimarco, mentre a centrocampo agiranno Locatelli, Barella e Tonali.

In attacco la coppia di riferimento dovrebbe essere Retegui-Kean, con alternative offensive pronte a gara in corso.

Il ritorno di Verratti

Una delle novità più importanti riguarda Marco Verratti.

Secondo Fabio Licari della Gazzetta dello Sport, il centrocampista attualmente all’Al-Duhail è stato contattato direttamente da Gattuso e potrebbe tornare in Nazionale dopo quasi due anni di assenza. Il suo compito sarà quello di dare esperienza e gestione del possesso nella zona centrale del campo.

I ballottaggi

La lista azzurra non sarà rivoluzionata, ma ci saranno alcune novità.

Come spiega Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, tra i nuovi volti potrebbe esserci Palestra, esterno del Cagliari che ha impressionato per corsa, personalità e capacità di coprire entrambe le fasi.

In difesa potrebbe tornare anche Gatti, favorito dal momento difficile del reparto arretrato e dagli infortuni di Gabbia e Di Lorenzo.

A centrocampo si profila invece un ballottaggio tra Frattesi, Ricci e Pisilli per completare la rosa dei mediani.

L’arma offensiva

Gattuso valuta anche una variante più offensiva.

Come racconta Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, durante le partite il ct potrebbe passare al 3-4-2-1, inserendo un trequartista capace di creare superiorità numerica.

In questo ruolo la scelta potrebbe cadere su Zaccagni, sull’emergente Vergara oppure su Federico Chiesa, che porta con sé una grande esperienza internazionale.

Il calendario dei playoff

Il programma della Nazionale è già definito.

Secondo Fabio Licari della Gazzetta dello Sport, il raduno è previsto il 22 marzo a Coverciano, mentre il 26 marzo a Bergamo si giocherà la semifinale dei playoff contro l’Irlanda del Nord.

In caso di vittoria, l’Italia affronterà il 31 marzo la finale contro la vincente di Galles-Bosnia.

Il messaggio che arriva dallo spogliatoio è chiaro. Come ha dichiarato Tonali, citato da Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport: «Vogliamo il Mondiale. Abbiamo bisogno di Gattuso».