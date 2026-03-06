Tuttosport: “Serie B, lo show è nei gol: record stagionale con 37 reti”

La Serie B continua a confermarsi uno dei campionati più spettacolari del panorama calcistico italiano. Come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, il turno infrasettimanale disputato tra martedì e mercoledì ha fatto registrare il record stagionale di gol: 37 reti complessive, con una media di 3,7 gol a partita.

Secondo l’analisi di Gianluca Scaduto su Tuttosport, si tratta di un dato che contrasta con quanto accade in Serie A, dove spesso si assistono a giornate povere di gol e persino a interi turni caratterizzati da numerosi pareggi a reti inviolate.





I numeri raccontano una tendenza chiara. Come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, prima delle 37 reti della 28ª giornata il campionato aveva già fatto registrare altri turni molto prolifici: 32 gol nella 26ª giornata e 36 nella quarta.

In totale la stagione 2025/26 ha prodotto finora 705 reti, con una media di 2,5 gol a partita, un dato perfettamente in linea con quello delle ultime stagioni del campionato cadetto.

Come osserva ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport, anche le edizioni precedenti confermano questa vocazione offensiva: nella stagione 2024/25 dopo lo stesso numero di gare si contavano 669 gol (media 2,4), mentre nel 2023/24 si era arrivati addirittura a 713 reti con una media identica di 2,5.

Lo spettacolo non è mancato neppure nell’ultimo turno. Nessuna partita è terminata 0-0 e quasi tutte le squadre sono andate a segno. Tra le gare più spettacolari spicca il 3-3 tra Carrarese e Catanzaro, mentre il Monza ha espugnato Cesena 3-1 grazie anche alla prestazione di Azzi.

Molto convincente anche il Venezia, che ha travolto l’Avellino 4-0, confermandosi la squadra con il miglior attacco del campionato con 58 gol segnati.

Il campionato cadetto, dunque, continua a dimostrare il proprio valore non solo come trampolino per giovani talenti, ma anche come torneo capace di offrire spettacolo e intensità.

Come conclude Gianluca Scaduto su Tuttosport, la Serie B rappresenta una categoria con una forte identità e con un calcio ricco di agonismo e ritmo, capace spesso di divertire più della massima serie.