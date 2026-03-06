Tuttosport: “Serie B, lo show è nei gol: record stagionale con 37 reti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

La Serie B continua a confermarsi uno dei campionati più spettacolari del panorama calcistico italiano. Come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, il turno infrasettimanale disputato tra martedì e mercoledì ha fatto registrare il record stagionale di gol: 37 reti complessive, con una media di 3,7 gol a partita.

Secondo l’analisi di Gianluca Scaduto su Tuttosport, si tratta di un dato che contrasta con quanto accade in Serie A, dove spesso si assistono a giornate povere di gol e persino a interi turni caratterizzati da numerosi pareggi a reti inviolate.


I numeri raccontano una tendenza chiara. Come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, prima delle 37 reti della 28ª giornata il campionato aveva già fatto registrare altri turni molto prolifici: 32 gol nella 26ª giornata e 36 nella quarta.

In totale la stagione 2025/26 ha prodotto finora 705 reti, con una media di 2,5 gol a partita, un dato perfettamente in linea con quello delle ultime stagioni del campionato cadetto.

Come osserva ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport, anche le edizioni precedenti confermano questa vocazione offensiva: nella stagione 2024/25 dopo lo stesso numero di gare si contavano 669 gol (media 2,4), mentre nel 2023/24 si era arrivati addirittura a 713 reti con una media identica di 2,5.

Lo spettacolo non è mancato neppure nell’ultimo turno. Nessuna partita è terminata 0-0 e quasi tutte le squadre sono andate a segno. Tra le gare più spettacolari spicca il 3-3 tra Carrarese e Catanzaro, mentre il Monza ha espugnato Cesena 3-1 grazie anche alla prestazione di Azzi.

Molto convincente anche il Venezia, che ha travolto l’Avellino 4-0, confermandosi la squadra con il miglior attacco del campionato con 58 gol segnati.

Il campionato cadetto, dunque, continua a dimostrare il proprio valore non solo come trampolino per giovani talenti, ma anche come torneo capace di offrire spettacolo e intensità.

Come conclude Gianluca Scaduto su Tuttosport, la Serie B rappresenta una categoria con una forte identità e con un calcio ricco di agonismo e ritmo, capace spesso di divertire più della massima serie.

Altre notizie

ballardini avellino

Avellino, Ballardini: «La Serie B è così: o lotti per i playoff oppure devi guardarti alle spalle»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 090224

La Nazione: “Melegoni carica la Carrarese: «Prestazione incredibile, ora pronti per il Palermo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

La Nazione: “Carrarese, Calabro chiama i tifosi: «Contro il Palermo vogliamo lo stadio pieno»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo spezia (5) pohjanpalo osti

Gazzetta dello Sport: “Serie B, stipendi in aumento: Palermo tra le rose più costose del campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
IMG_3509

Gazzetta dello Sport: “Serie B, valanga di gol nel turno infrasettimanale: Pohjanpalo resta il re”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Bianco verso Spezia-Monza: «Dobbiamo guardare il Venezia, non Palermo e Frosinone»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Serie B, ufficiale il calendario dalla 33ª alla 38ª giornata: tutte le partite del finale di stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 153919

Cassano esalta Insigne dopo il gol al Palermo: «Non c’entra niente con la Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
generico-novembre-2025-71414.660x368

Carrarese, appello dei tifosi sui social: “Contro tutto e tutti”. Domenica arriva il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
carrarese stadio

Carrarese, il club chiarisce sui fatti allo stadio dei Marmi: “Nessuna aggressione a Rocchi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
file4 (87)

Frosinone, Gelli dopo il pari col Pescara: «Sul gol di Di Nardo siamo stati polli»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
file3 - 2026-03-05T125500.685

Carrarese, Melegoni dopo il 3-3 col Catanzaro: «Ennesimo episodio arbitrale dubbio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

d441784b-b37e-45c0-b712-94258f6e00a7

Athletic Palermo al Viareggio, Conte e Cottone: «Orgoglio per la Sicilia, la nostra vera vittoria sono i giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Palermo, Mirri: «Senza tifosi il calcio perde valore. Con la spinta della città possiamo realizzare il sogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 114035

Athletic Palermo al Viareggio, Anello: «Un orgoglio per Palermo e per il calcio giovanile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 111001

Athletic Palermo, D’Angelo: «Il Viareggio vetrina per i nostri talenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 104957

Athletic Palermo al Torneo di Viareggio, Perinetti: «Un onore partecipare, vogliamo crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026