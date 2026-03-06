Frosinone, Monza e Sudtirol sulle tracce di Rok Vadjunec

Marzo 6, 2026
Durante questo stagione con il Treviso in Serie D, si è messo in mostra l’estremo difensore sloveno, Rok Vadjunec, che ha attirato l’attenzione di vari club di Serie B.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il classe 2006 sarebbe finito nel mirino di Frosinone, Monza e Sudtirol, che hanno già visionato in più occasioni il calciatore. La prossima sessione di calciomercato potrebbe essere dunque decisiva per il doppio salto di categoria di Vadjunec.


