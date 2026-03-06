Trapani, sciopero della tifoseria: la società chiude la Curva Nord
Continua la situazione caotica in casa Trapani. Il seguito allo sciopero del tifo organizzato granata in vista del match di domenica pomeriggio contro il Crotone, la società ha comunicato tramite una nota ufficiale la chiusura di tutta la Curva Nord, con la possibilità di cambiare il proprio posto gratuitamente per i possessori di abbonamento nel settore.
Questo il comunicato del club:
“La società F.c.Trapani 1905 comunica che alla luce della decisione della propria tifoseria organizzata di non entrare all’interno dello Stadio Provinciale domenica prossima per assistere alla sfida in programma alle ore 14,30, valevole per la trentunesima giornata del campionato serie C Sky Wi-Fi Girone C, fra l’F.c. Trapani 1905 ed il Crotone, per una migliore organizzazione dell’evento, il settore Curva Nord resterà chiuso. Su decisione del Presidente Valerio Antonini, i possessori dell’ abbonamento di detto settore, che volessero entrare all’interno dello Stadio Provinciale, avranno la possibilità da domani, Sabato 7 Marzo, presso la biglietteria di Via Sicilia, di ritirare, esibendo il proprio abbonamento e senza alcuna aggiunta economica,il tagliando del settore Gradinata”.