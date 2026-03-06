Rubinacci presenta Venezia-Reggiana: «Affrontiamo la squadra più forte della Serie B»

Alla vigilia del match tra Venezia e Reggiana, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie BKT con calcio di inizio previsto per le ore 17.15, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei granata, Lorenzo Rubinacci.

«In questo periodo non abbiamo settimane piene – ha dichiarato il tecnico – dobbiamo recuperare energie, fare la conta degli acciaccati e costruire percorsi individuali per rimettere insieme il gruppo solo negli ultimi giorni prima della partita. Sono tutti adattamenti».





Rubinacci è poi tornato a parlare della pesante sconfitta contro il Sudtirol: «Non bisogna pensare solo al risultato, ma sottolineare tutto quello che non è andato. Subito dopo la gara abbiamo chiarito le cose più importanti all’interno dello spogliatoio e ci siamo presi le nostre responsabilità anche nei confronti dei tifosi».

E sul Venezia, prossimo avversario della sua squadra, ha dichiarato: «È probabilmente la squadra più forte della categoria, con talento in tutti i reparti e un grande allenatore che ormai ha fatto la storia della Serie B, vincendo diversi campionati. Chapeau al club, allo staff e ai giocatori».

Il tecnico ha inoltre confessato: «Dopo uno 0-4 in casa quasi preferivo affrontare proprio una squadra come il Venezia piuttosto che una alla nostra portata dove eri obbligato a fare punti. Non tecnicamente, ovviamente, ma per gli stimoli: una partita bellissima da preparare, in uno stadio splendido».