Ex rosa, Dybala operato al ginocchio: lascia Villa Stuart senza stampelle

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
file1 (36)

Paulo Dybala ha lasciato in serata la clinica Villa Stuart dopo l’intervento al ginocchio effettuato dal professor Pier Paolo Mariani. L’attaccante della AS Roma è uscito dalla struttura senza rilasciare dichiarazioni e, come mostrano le immagini, senza utilizzare stampelle.

L’operazione è stata decisa dopo un consulto con il coordinatore sanitario giallorosso, il dottor Andrea Petrucci, a seguito dei dubbi emersi dopo la risonanza magnetica. L’artroscopia diagnostica ha evidenziato una rottura longitudinale completa del menisco esterno.


I tempi di recupero stimati sono di circa 45 giorni: la Joya inizierà ora il percorso riabilitativo, con l’obiettivo di tornare in campo a metà aprile, nelle ultime settimane della stagione di Serie A. In alto un frame della clip pubblicata da TuttoMercatoWeb.com”.

