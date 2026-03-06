Ex rosa, Dybala operato al ginocchio: lascia Villa Stuart senza stampelle

Paulo Dybala ha lasciato in serata la clinica Villa Stuart dopo l’intervento al ginocchio effettuato dal professor Pier Paolo Mariani. L’attaccante della AS Roma è uscito dalla struttura senza rilasciare dichiarazioni e, come mostrano le immagini, senza utilizzare stampelle.

L’operazione è stata decisa dopo un consulto con il coordinatore sanitario giallorosso, il dottor Andrea Petrucci, a seguito dei dubbi emersi dopo la risonanza magnetica. L’artroscopia diagnostica ha evidenziato una rottura longitudinale completa del menisco esterno.





I tempi di recupero stimati sono di circa 45 giorni: la Joya inizierà ora il percorso riabilitativo, con l’obiettivo di tornare in campo a metà aprile, nelle ultime settimane della stagione di Serie A. In alto un frame della clip pubblicata da TuttoMercatoWeb.com”.