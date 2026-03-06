Serie A, Napoli-Torino 1-0 all’intervallo: decide Alisson Santos

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
file2 (28)

Si chiude sul punteggio di 1-0 il primo tempo tra Napoli e Torino nel match valido per la Serie A. A sbloccare la gara al 7’ è stato Alisson Santos, bravo a raccogliere un pallone in area e a battere il portiere con un potente tiro nell’angolino.

La squadra partenopea parte forte e crea diverse occasioni nei primi minuti, prima con Matteo Politano e poi con Mathías Olivera. Il Torino prova a reagire con le iniziative di Duván Zapata e Nikola Vlašić, ma la difesa azzurra riesce a contenere gli attacchi granata.


Nel finale di frazione grande occasione anche per Rasmus Højlund, che di testa manda però il pallone di poco sopra la traversa. Dopo i primi 45 minuti, il Napoli conduce dunque 1-0.

Altre notizie

file1 (36)

Ex rosa, Dybala operato al ginocchio: lascia Villa Stuart senza stampelle

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-04 092334

Calaiò: «Catania e Napoli piazze simili. Da palermitano scegliere i rossazzurri non fu semplice»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo brescia (39) maran

Maran: «Il Palermo è candidato alla Serie A, ma contro il Mantova non ci sono partite scontate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
file4 (13)

Serie A, Udinese travolgente: 3-0 alla Fiorentina. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
file1 (35)

Serie A: Udinese avanti 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
dybala

Ex rosa, Paulo Dybala diventa papà

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
file3 (26)

Serie A, pari pirotecnico all’Olimpico: tra Roma e Juventus finisce 3-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file2 (24)

Serie A: Roma avanti di un gol sulla Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 195211

Serie A: buona la prima per D’Aversa, il Torino si impone 2-0 sulla Lazio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185058

Serie A: Torino avanti 1-0 sulla Lazio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file9 (18)

Serie A: l’Inter batte Genoa 2-0 grazie a Dimarco e Calhanoglu. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
file5 (65)

Serie A: Inter avanti 1-0 sul Genoa all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 (29)

Frosinone, tegola Cittadini: lesione muscolare e stop di almeno quattro partite

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
file2 (28)

Serie A, Napoli-Torino 1-0 all’intervallo: decide Alisson Santos

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
file1 (36)

Ex rosa, Dybala operato al ginocchio: lascia Villa Stuart senza stampelle

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 195639

Rubinacci presenta Venezia-Reggiana: «Affrontiamo la squadra più forte della Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Curva_locali_stadio_Trapani

Trapani, sciopero della tifoseria: la società chiude la Curva Nord

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026