Serie A, Napoli-Torino 1-0 all’intervallo: decide Alisson Santos

Si chiude sul punteggio di 1-0 il primo tempo tra Napoli e Torino nel match valido per la Serie A. A sbloccare la gara al 7’ è stato Alisson Santos, bravo a raccogliere un pallone in area e a battere il portiere con un potente tiro nell’angolino.

La squadra partenopea parte forte e crea diverse occasioni nei primi minuti, prima con Matteo Politano e poi con Mathías Olivera. Il Torino prova a reagire con le iniziative di Duván Zapata e Nikola Vlašić, ma la difesa azzurra riesce a contenere gli attacchi granata.





Nel finale di frazione grande occasione anche per Rasmus Højlund, che di testa manda però il pallone di poco sopra la traversa. Dopo i primi 45 minuti, il Napoli conduce dunque 1-0.