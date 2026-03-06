Frosinone, tegola Cittadini: lesione muscolare e stop di almeno quattro partite

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
file3 (29)

Brutte notizie per il Frosinone Calcio, che perde per infortunio il difensore Giorgio Cittadini. Il giocatore si è fermato durante la sfida contro il Pescara ed è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato un problema muscolare.

Il club giallazzurro ha comunicato che gli accertamenti hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo per recuperare dall’infortunio.


I tempi di recupero stimati parlano di uno stop di almeno quattro partite, con il possibile rientro previsto nel turno di Pasquetta contro il Padova. Un’assenza pesante per l’allenatore Massimiliano Alvini, che dovrà fare i conti con una difesa ridotta nelle prossime settimane.

