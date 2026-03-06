Serie A, il Napoli piega il Torino 2-1: la classifica aggiornata
Il Napoli conquista tre punti importanti battendo 2-1 il Torino nella sfida valida per la Serie A.
Gli azzurri partono forte e trovano il vantaggio già al 7’ con Alisson Santos, che sfrutta un pallone in area e lo scaraventa nell’angolino. La squadra di Antonio Conte controlla il match e nella ripresa trova anche il raddoppio: al 68’ Eljif Elmas finalizza al meglio l’assist di Matteo Politano con un tiro preciso che vale il 2-0.
Nel finale il Torino accorcia le distanze con Cesare Casadei all’87’, ma non basta per riaprire davvero la partita. Gli azzurri resistono agli ultimi assalti e portano a casa la vittoria.
La classifica aggiornata
Inter — 67
Milan — 57
Napoli — 56
Roma — 51
Como — 48
Juventus — 47
Atalanta — 45
Bologna — 39
Sassuolo — 38
Udinese — 35
Lazio — 34
Parma — 33
Cagliari — 30
Torino — 30
Genoa — 27
Fiorentina — 24
Cremonese — 24
Lecce — 24
Pisa — 15
Verona — 15