Serie A, il Napoli piega il Torino 2-1: la classifica aggiornata

Il Napoli conquista tre punti importanti battendo 2-1 il Torino nella sfida valida per la Serie A.

Gli azzurri partono forte e trovano il vantaggio già al 7’ con Alisson Santos, che sfrutta un pallone in area e lo scaraventa nell’angolino. La squadra di Antonio Conte controlla il match e nella ripresa trova anche il raddoppio: al 68’ Eljif Elmas finalizza al meglio l’assist di Matteo Politano con un tiro preciso che vale il 2-0.





Nel finale il Torino accorcia le distanze con Cesare Casadei all’87’, ma non basta per riaprire davvero la partita. Gli azzurri resistono agli ultimi assalti e portano a casa la vittoria.

La classifica aggiornata

Inter — 67

Milan — 57

Napoli — 56

Roma — 51

Como — 48

Juventus — 47

Atalanta — 45

Bologna — 39

Sassuolo — 38

Udinese — 35

Lazio — 34

Parma — 33

Cagliari — 30

Torino — 30

Genoa — 27

Fiorentina — 24

Cremonese — 24

Lecce — 24

Pisa — 15

Verona — 15