Serie A, il Napoli piega il Torino 2-1: la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
file4 (14)

Il Napoli conquista tre punti importanti battendo 2-1 il Torino nella sfida valida per la Serie A.

Gli azzurri partono forte e trovano il vantaggio già al 7’ con Alisson Santos, che sfrutta un pallone in area e lo scaraventa nell’angolino. La squadra di Antonio Conte controlla il match e nella ripresa trova anche il raddoppio: al 68’ Eljif Elmas finalizza al meglio l’assist di Matteo Politano con un tiro preciso che vale il 2-0.


Nel finale il Torino accorcia le distanze con Cesare Casadei all’87’, ma non basta per riaprire davvero la partita. Gli azzurri resistono agli ultimi assalti e portano a casa la vittoria.

La classifica aggiornata

Inter — 67
Milan — 57
Napoli — 56
Roma — 51
Como — 48
Juventus — 47
Atalanta — 45
Bologna — 39
Sassuolo — 38
Udinese — 35
Lazio — 34
Parma — 33
Cagliari — 30
Torino — 30
Genoa — 27
Fiorentina — 24
Cremonese — 24
Lecce — 24
Pisa — 15
Verona — 15

Altre notizie

file2 (28)

Serie A, Napoli-Torino 1-0 all’intervallo: decide Alisson Santos

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
file1 (36)

Ex rosa, Dybala operato al ginocchio: lascia Villa Stuart senza stampelle

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-04 092334

Calaiò: «Catania e Napoli piazze simili. Da palermitano scegliere i rossazzurri non fu semplice»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo brescia (39) maran

Maran: «Il Palermo è candidato alla Serie A, ma contro il Mantova non ci sono partite scontate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
file4 (13)

Serie A, Udinese travolgente: 3-0 alla Fiorentina. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
file1 (35)

Serie A: Udinese avanti 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
dybala

Ex rosa, Paulo Dybala diventa papà

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
file3 (26)

Serie A, pari pirotecnico all’Olimpico: tra Roma e Juventus finisce 3-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file2 (24)

Serie A: Roma avanti di un gol sulla Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 195211

Serie A: buona la prima per D’Aversa, il Torino si impone 2-0 sulla Lazio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185058

Serie A: Torino avanti 1-0 sulla Lazio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file9 (18)

Serie A: l’Inter batte Genoa 2-0 grazie a Dimarco e Calhanoglu. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file4 (14)

Serie A, il Napoli piega il Torino 2-1: la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
file3 (29)

Frosinone, tegola Cittadini: lesione muscolare e stop di almeno quattro partite

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
file2 (28)

Serie A, Napoli-Torino 1-0 all’intervallo: decide Alisson Santos

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
file1 (36)

Ex rosa, Dybala operato al ginocchio: lascia Villa Stuart senza stampelle

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 195639

Rubinacci presenta Venezia-Reggiana: «Affrontiamo la squadra più forte della Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026