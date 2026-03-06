Andreoletti presenta Avellino-Padova: «In Serie B le sorprese sono sempre dietro l’angolo»

PADOVA – Alla vigilia del match tra Avellino e Padova, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancoscudati, Matteo Andreoletti.

«Non posso lamentarmi dell’ampiezza della rosa, è la terza partita in una settimana e devo capire come stanno i vari giocatori e chi è nelle condizioni migliori – ha dichiarato il tecnico -. Penso che anche ad Avellino le cose andranno come spero»





Andreoletti predica attenzione alla sua squadra: «In Serie B le sorprese sono sempre dietro l’angolo, in questo momento la squadra ha una buona fisionomia e vogliamo andare in questa direzione»

E sull’avversario di domani, il tecnico confessa: «Ballardini non penso sia ancora riuscito a trasferire la sua idea di calcio. La squadra è più accorta dal punto di vista difensivo, ma potrebbe anche cambiare modulo e dobbiamo aspettarci anche qualche cambiamento. Non so cosa aspettarmi dall’Avellino»

Infine, sulle condizioni del Papu Gomez: «L’intervento chirurgico è scongiurato, la prossima settimana spero di poterlo avere in gruppo, potremmo averlo a disposizione. Pastina lo conosco bene. Arrivava da un lungo periodo di inattività, è andato incontro a diversi problemi di natura fisica»