Sudtirol, Castori verso l’Entella: «Le partite più difficili sono quelle contro chi gioca per la salvezza»

BOLZANO – Alla vigilia del match tra Sudtirol e Virtus Entella, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26 con calcio di inizio previsto per le ore 15.00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancorossi, Fabrizio Castori.

«La settimana è stata breve e abbiamo concentrato il lavoro soprattutto sul recupero dopo le ultime due partite, svoltesi a distanza ravvicinata – ha dichiarato il tecnico -. Ci siamo focalizzati sulle condizioni atletiche dei ragazzi, verificando i piccoli acciacchi che inevitabilmente ogni gara si porta dietro»





E sul prossimo avversario, Castori ha dichiarato: «Affrontiamo una squadra molto pericolosa. La Virtus Entella ha 28 punti ed è a ridosso della zona salvezza diretta, un traguardo che nelle ultime settimane si è alzato in maniera esponenziale»

E sulla complessità del match, il tecnico non ha dubbi: «In questo momento le partite più difficili sono proprio quelle contro squadre che cercano punti per restare in categoria. Servirà interpretare la gara nel modo giusto, con grande umiltà, spirito di sacrificio e massima concentrazione dal primo all’ultimo istante di gioco»

Infine, sulla formazione che andrà in campo domani: «Parto da un principio molto chiaro: cerco sempre di schierare una squadra fresca, rapida e intensa. Non guardo nomi, età o gerarchie: gioca chi sta meglio e chi al momento è in grado di garantire la prestazione più efficace per la squadra»