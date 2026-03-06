Spezia, Donadoni verso il Monza: «Serviranno grande aggressività e attenzione»

LA SPEZIA – Alla vigilia del match tra Spezia e Monza, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei bianconeri, Roberto Donadoni.

«Le ultime sono state sicuramente delle buone prestazioni, ma in termini di punti abbiamo raccolto molto poco e sicuramente ora serve badare anche alla sostanza» ha dichiarato il tecnico, che ha aggiunto: «Chiaro che giocare bene aiuta a portare a casa punti e a creare occasioni, quindi noi dobbiamo continuare così, cercando di mettere ancor più convinzione e cattiveria agonistica»





E su cosa fare per mettere in difficoltà il Monza, Donadoni non ha dubbi: «Quando giochi contro una squadra che ha un grande tasso tecnico, più lasci la palla a loro, più vai in difficoltà, quindi servirà grande aggressività e grande attenzione nel togliere ai nostri avversari tempo e spazio: se faremo ciò, potremo mettere in difficoltà i nostri avversari»

Il tecnico si è poi soffermato sulla situazione infortuni: «Parlare di venti infortunati muscolari senza analizzare le singole situazioni non credo che sia corretto per un’analisi completa, ma al di là di questo, credo che le motivazioni siano diverse e non credo sia utile soffermarsi troppo su ciò»

Infine, sulle differenze di rendimento tra casa e trasferta: «L’eccessiva frenesia non ci aiuta, dobbiamo mantenere il filo logico della situazione, ragionare da collettivo e solo così si possono ribaltare e vincere le partite; chiaro che poi non è mai facile quando alla prima occasione subita gli altri segnano, specialmente in casa, e soprattutto dopo aver creato numerose opportunità»