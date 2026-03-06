Spezia, Donadoni verso il Monza: «Serviranno grande aggressività e attenzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 185800

LA SPEZIA – Alla vigilia del match tra Spezia e Monza, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei bianconeri, Roberto Donadoni.

«Le ultime sono state sicuramente delle buone prestazioni, ma in termini di punti abbiamo raccolto molto poco e sicuramente ora serve badare anche alla sostanza» ha dichiarato il tecnico, che ha aggiunto: «Chiaro che giocare bene aiuta a portare a casa punti e a creare occasioni, quindi noi dobbiamo continuare così, cercando di mettere ancor più convinzione e cattiveria agonistica»


E su cosa fare per mettere in difficoltà il Monza, Donadoni non ha dubbi: «Quando giochi contro una squadra che ha un grande tasso tecnico, più lasci la palla a loro, più vai in difficoltà, quindi servirà grande aggressività e grande attenzione nel togliere ai nostri avversari tempo e spazio: se faremo ciò, potremo mettere in difficoltà i nostri avversari»

Il tecnico si è poi soffermato sulla situazione infortuni: «Parlare di venti infortunati muscolari senza analizzare le singole situazioni non credo che sia corretto per un’analisi completa, ma al di là di questo, credo che le motivazioni siano diverse e non credo sia utile soffermarsi troppo su ciò»

Infine, sulle differenze di rendimento tra casa e trasferta: «L’eccessiva frenesia non ci aiuta, dobbiamo mantenere il filo logico della situazione, ragionare da collettivo e solo così si possono ribaltare e vincere le partite; chiaro che poi non è mai facile quando alla prima occasione subita gli altri segnano, specialmente in casa, e soprattutto dopo aver creato numerose opportunità»

 

Altre notizie

Screenshot 2026-03-06 184455

Chiappella presenta Sudtirol-Entella: «Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Monza-1912-FuuwNJqiZCmS-fY

Monza-Palermo, vendita biglietti riattivata ma con limitazioni per i tifosi siciliani

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Schermata_2025-03-22_alle_00.12.16-1742598886601.png--il_bari_appeso_a_un_filo__moreno_longo_l_ultima__carta_

Longo punge Insigne: «Dichiarazioni evitabili sugli arbitri»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Monza-1912-YaJgbxanksL5X1C

Monza-Palermo, vendite dei biglietti sospese: caos e rabbia tra i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
648812422_935227332764509_7082983923208235894_n

Carrarese-Palermo, maglia speciale per l’8 marzo: iniziativa per la Giornata della Donna

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (141) joronen

Serie B, torna il “cartellino verde”: premiato anche Joronen per fair play

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 153247

Carrarese, Calabro presenta la sfida al Palermo: «Squadra forte e fisica, servirà grande attenzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
sottil modena

Sottil presenta Modena-Cesena: «Serve continuità, vogliamo i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Stroppa avverte il Venezia: «Con la Reggiana servirà la partita perfetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
ballardini avellino

Avellino, Ballardini: «La Serie B è così: o lotti per i playoff oppure devi guardarti alle spalle»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 090224

La Nazione: “Melegoni carica la Carrarese: «Prestazione incredibile, ora pronti per il Palermo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

La Nazione: “Carrarese, Calabro chiama i tifosi: «Contro il Palermo vogliamo lo stadio pieno»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-06 185800

Spezia, Donadoni verso il Monza: «Serviranno grande aggressività e attenzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 184455

Chiappella presenta Sudtirol-Entella: «Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
primavera palermo

Palermo, il programma del weekend del settore giovanile e femminile

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo modena 1-1 (80)Lagalla Mirri

Stadio Barbera, convocata la conferenza di servizi: passo chiave per il progetto di riqualificazione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (104) allenamento campi

Palermo, lavoro a Torretta verso la Carrarese: aerobico per i titolari, test con la Primavera per il resto del gruppo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026