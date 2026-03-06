Chiappella presenta Sudtirol-Entella: «Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato»

CHIAVARI – Alla vigilia del match tra Sudtirol e Virtus Entella, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei liguri, Andrea Chiappella.

«Quando si vince l’umore è alto e dà una mano ad affrontare poi gli allenamenti – ha dichiarato il tecnico – ma tra le tante virtù di questa squadra c’è sempre stata la voglia di riproporsi settimanalmente, anche dopo sconfitte pesanti o passaggi negativi, ho un gruppo con valori importanti»





Chiappella si focalizza poi sul prossimo match contro il Sudtirol: «Sappiamo di affrontare una delle squadre più in forma del campionato, l’ho detto sin dall’inizio che ha raccolto meno di quanto ha prodotto, ma noi siamo determinati a fare del nostro meglio».

Inoltre, il tecnico ha aggiunto: «Hanno sempre fatto grandi prestazioni, la sfida di andata è un po’ l’esempio di quello che ci aspetta domani: affronteremo una squadra molto fisica, che sa occupare in maniera ottimale il campo in tutte e due le fasi, mi aspetto una gara simile a quella vista prima di Natale»

Infine, sulla formazione che andrà in campo domani: «Le rotazioni si fanno perché si cerca di schierare sempre la miglior formazione non solo a livello tattico ma anche psicologico. Gli imprevisti poi succedono ma da questo si devono trarre delle opportunità, no vedere degli impicci. E domani faremo così»