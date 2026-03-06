Palermo, il programma del weekend del settore giovanile e femminile

Fine settimana ricco di impegni per le squadre del settore giovanile e femminile del Palermo, impegnate tra campionati nazionali e regionali.

Ad aprire il programma sarà la Primavera rosanero, che sabato 7 marzo alle ore 11:30 affronterà l’Ascoli al Centro Sportivo Pasqualino Stadium di Carini, nella gara valida per la 22ª giornata del campionato Primavera 2 – Girone B.


Domenica spazio alla prima squadra femminile, impegnata nella 17ª giornata di Serie C Femminile – Girone D contro l’Academy Abatese. La partita si giocherà alle ore 14:30 allo Sport Village Tommaso Natale di Palermo.

Sempre domenica scenderanno in campo anche le altre formazioni rosanero. L’Under 19 femminile sarà impegnata alle 14:30 contro il Multisport Celsa al campo Bonocore di Palermo, mentre l’Under 17 maschile ospiterà l’Avellino alle 11:00 al Pasqualino Stadium di Carini. L’Under 17 femminile affronterà invece il Frosinone alle 12:30 allo Sport Village Tommaso Natale.

Trasferta in Campania per le squadre Under 16 e Under 15 maschili, entrambe impegnate contro l’Avellino allo stadio William Vincenzo Russo di Venticano: Under 15 alle 11:00, Under 16 alle 13:00.

Nel pomeriggio, alle 17:00 allo Sport Village Tommaso Natale, l’Under 15 femminile sfiderà il Napoli.

Completano il programma le gare delle categorie più giovani: l’Under 14 maschile giocherà in trasferta contro il Bari domenica alle 11:15 a Bitetto, mentre l’Under 13 maschile affronterà il CUS Palermo alle 10:00 al campo Conca d’Oro di Monreale. In campo anche l’Under 12 femminile, impegnata nel triangolare contro CUS Palermo e JSL Brolo domenica alle 9:30 al Don Orione di Palermo.

