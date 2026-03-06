Stadio Barbera, convocata la conferenza di servizi: passo chiave per il progetto di riqualificazione

Si entra nel vivo del progetto di riqualificazione dell’area dello stadio Renzo Barbera. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha infatti convocato per martedì 11 marzo la conferenza di servizi preliminare dedicata all’intervento presentato dal Palermo FC.

L’incontro rappresenta un passaggio importante per l’iter amministrativo legato al progetto e anche per la candidatura dell’impianto agli Europei del 2032, competizione che sarà organizzata congiuntamente da Italia e Turchia.





Nel frattempo la società rosanero ha deciso di rinunciare alla proposta iniziale che comprendeva anche l’area dell’Ippodromo, concentrando il progetto esclusivamente sulla riqualificazione dello stadio e delle aree circostanti.

Sul piano tecnico sono già arrivati alcuni pareri favorevoli da parte degli enti coinvolti. La Soprintendenza ai beni culturali ha espresso un assenso condizionato, mentre l’Autorità di bacino del distretto idrografico ha segnalato l’improcedibilità del parere di conformità geomorfologica, evidenziando l’assenza di uno studio specifico all’interno della proposta progettuale.

La conferenza di servizi si terrà alle ore 15:30 a Palazzo Palagonia e vedrà la partecipazione di diversi enti e società che gestiscono i sottoservizi, chiamati a esprimere le proprie valutazioni sul progetto.