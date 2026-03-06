Stadio Barbera, convocata la conferenza di servizi: passo chiave per il progetto di riqualificazione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo modena 1-1 (80)Lagalla Mirri

Si entra nel vivo del progetto di riqualificazione dell’area dello stadio Renzo Barbera. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha infatti convocato per martedì 11 marzo la conferenza di servizi preliminare dedicata all’intervento presentato dal Palermo FC.

L’incontro rappresenta un passaggio importante per l’iter amministrativo legato al progetto e anche per la candidatura dell’impianto agli Europei del 2032, competizione che sarà organizzata congiuntamente da Italia e Turchia.


Nel frattempo la società rosanero ha deciso di rinunciare alla proposta iniziale che comprendeva anche l’area dell’Ippodromo, concentrando il progetto esclusivamente sulla riqualificazione dello stadio e delle aree circostanti.

Sul piano tecnico sono già arrivati alcuni pareri favorevoli da parte degli enti coinvolti. La Soprintendenza ai beni culturali ha espresso un assenso condizionato, mentre l’Autorità di bacino del distretto idrografico ha segnalato l’improcedibilità del parere di conformità geomorfologica, evidenziando l’assenza di uno studio specifico all’interno della proposta progettuale.

La conferenza di servizi si terrà alle ore 15:30 a Palazzo Palagonia e vedrà la partecipazione di diversi enti e società che gestiscono i sottoservizi, chiamati a esprimere le proprie valutazioni sul progetto.

Altre notizie

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (104) allenamento campi

Palermo, lavoro a Torretta verso la Carrarese: aerobico per i titolari, test con la Primavera per il resto del gruppo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Monza-1912-FuuwNJqiZCmS-fY

Monza-Palermo, vendita biglietti riattivata ma con limitazioni per i tifosi siciliani

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Monza-1912-YaJgbxanksL5X1C

Monza-Palermo, vendite dei biglietti sospese: caos e rabbia tra i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
648812422_935227332764509_7082983923208235894_n

Carrarese-Palermo, maglia speciale per l’8 marzo: iniziativa per la Giornata della Donna

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (141) joronen

Serie B, torna il “cartellino verde”: premiato anche Joronen per fair play

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 153247

Carrarese, Calabro presenta la sfida al Palermo: «Squadra forte e fisica, servirà grande attenzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo carrarese 5-0 (54) ranocchia zuelli

Carrarese-Palermo, quote e pronostici: rosanero favoriti allo Stadio dei Marmi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo modena 1-1 (51) tifosi

Monza-Palermo, biglietti ospiti a 27 euro: tifosi rosanero protestano sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Palermo, Mirri: «Senza tifosi il calcio perde valore. Con la spinta della città possiamo realizzare il sogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 090224

La Nazione: “Melegoni carica la Carrarese: «Prestazione incredibile, ora pronti per il Palermo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

La Nazione: “Carrarese, Calabro chiama i tifosi: «Contro il Palermo vogliamo lo stadio pieno»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo spezia (5) pohjanpalo osti

Gazzetta dello Sport: “Serie B, stipendi in aumento: Palermo tra le rose più costose del campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo modena 1-1 (80)Lagalla Mirri

Stadio Barbera, convocata la conferenza di servizi: passo chiave per il progetto di riqualificazione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (104) allenamento campi

Palermo, lavoro a Torretta verso la Carrarese: aerobico per i titolari, test con la Primavera per il resto del gruppo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
gigi-buffon-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Buffon netto: «Se l’Italia non va al Mondiale mi dimetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Monza-1912-FuuwNJqiZCmS-fY

Monza-Palermo, vendita biglietti riattivata ma con limitazioni per i tifosi siciliani

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Schermata_2025-03-22_alle_00.12.16-1742598886601.png--il_bari_appeso_a_un_filo__moreno_longo_l_ultima__carta_

Longo punge Insigne: «Dichiarazioni evitabili sugli arbitri»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026