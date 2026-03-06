Palermo, lavoro a Torretta verso la Carrarese: aerobico per i titolari, test con la Primavera per il resto del gruppo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (104) allenamento campi

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della trasferta contro la Carrarese, gara di Serie B in programma domenica allo Stadio dei Marmi. I rosanero sono tornati ad allenarsi nel pomeriggio al Centro Sportivo di Torretta sotto la guida di Filippo Inzaghi.

La seduta è stata differenziata tra i calciatori impiegati nell’ultima gara e il resto della rosa. I giocatori scesi in campo nella partita contro il Mantova hanno svolto un lavoro aerobico, utile per smaltire le fatiche dell’impegno di campionato.


Il resto del gruppo ha invece effettuato un test in famiglia contro la formazione Primavera, seguito da un’esercitazione specifica basata su cross e conclusioni in porta.

Il Palermo continuerà nei prossimi giorni la preparazione per arrivare nelle migliori condizioni alla sfida contro la Carrarese, un appuntamento importante nella corsa alle posizioni di vertice della Serie B.

Palermo, lavoro a Torretta verso la Carrarese: aerobico per i titolari, test con la Primavera per il resto del gruppo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
