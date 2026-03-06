Buffon netto: «Se l’Italia non va al Mondiale mi dimetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Gigi Buffon/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

Il capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon ha parlato apertamente del futuro dell’Italia in vista dei playoff che decideranno l’accesso al prossimo Mondiale. L’ex portiere azzurro ha spiegato quale sarebbe la sua posizione nel caso in cui la squadra guidata da Gennaro Gattuso non riuscisse a centrare la qualificazione.

Buffon non ha nascosto la sua disponibilità a fare un passo indietro: «Se l’Italia non dovesse qualificarsi al Mondiale darò le dimissioni. Esco di scena, se serve trovare un capro espiatorio. Prendo e me ne vado a casa».


L’ex numero uno della Nazionale ha però anche criticato il modo in cui spesso vengono giudicate le responsabilità nel calcio.

«Ma che modo è di ragionare? Questa cosa mi fa impazzire: non c’è mai uno sforzo per capire se realmente un professionista ha valori, se è capace. Così è come tirare in aria una monetina: se va bene tutti bravi, se va male tutti scarsi».

Buffon ha quindi concluso con una riflessione sul clima che spesso circonda i risultati: «Questo modo di ragionare lo trovo imbarazzante».

Le parole dell’ex capitano azzurro arrivano mentre l’Italia si prepara alle sfide decisive dei playoff che determineranno la qualificazione al Mondiale.

