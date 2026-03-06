Monza-Palermo, vendita biglietti riattivata ma con limitazioni per i tifosi siciliani
Dopo ore di incertezza arriva un nuovo aggiornamento sulla vendita dei biglietti per Monza-Palermo, gara valida per la 30ª giornata di Serie BKT in programma sabato 14 marzo alle 17:15 all’U-Power Stadium.
L’AC Monza ha infatti comunicato ufficialmente che la vendita dei tagliandi sarà riattivata nel pomeriggio, ma con una limitazione che riguarda i tifosi residenti in Sicilia.
Nel comunicato diffuso dal club brianzolo si legge:
«AGGIORNAMENTO IMPORTANTE: AC Monza comunica che, in attesa di ulteriori indicazioni da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza, la vendita dei tagliandi di accesso per Monza–Palermo sarà riattivata alle ore 17:30 di venerdì 6 marzo p.v., con la seguente limitazione: i residenti nella Regione Sicilia potranno procedere all’acquisto in tutti i settori dello stadio esclusivamente se in possesso della fidelity card del Palermo».
La decisione arriva dopo la sospensione temporanea delle vendite annunciata nelle ore precedenti, che aveva generato confusione tra i tifosi rosanero.
Con il nuovo provvedimento, quindi, i sostenitori residenti in Sicilia potranno acquistare i biglietti per la partita solo se titolari della fidelity card del Palermo, misura spesso utilizzata per gestire le trasferte considerate più delicate sotto il profilo dell’ordine pubblico.
Resta ora da capire quale sarà la risposta dei tifosi rosanero, già protagonisti nelle ultime ore di numerose proteste sui social per la gestione della prevendita.
