Monza-Palermo, vendite dei biglietti sospese: caos e rabbia tra i tifosi rosanero

Era partita regolarmente la vendita dei biglietti per Monza-Palermo, gara valida per la 30ª giornata di Serie BKT in programma sabato 14 marzo alle ore 17:15 all’U-Power Stadium. L’AC Monza aveva infatti comunicato ufficialmente l’apertura della prevendita con una nota sul proprio sito: «AC Monza comunica che sono disponibili i biglietti per la 30ª giornata di Campionato di Serie BKT Monza – Palermo». Poco dopo, però, è arrivato lo stop improvviso alle vendite.

Un improvviso stop ha scatenato polemiche e confusione attorno alla vendita dei biglietti per Monza-Palermo, gara di Serie B in programma all’U-Power Stadium. L’AC Monza ha infatti comunicato la sospensione momentanea della vendita dei tagliandi, in attesa di nuove indicazioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

La decisione è stata resa nota attraverso un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale del club brianzolo:

«AGGIORNAMENTO IMPORTANTE: AC Monza informa che le vendite di Monza-Palermo sono momentaneamente sospese in attesa di indicazioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza».





La comunicazione ha immediatamente scatenato la reazione dei tifosi rosanero, già alle prese con una stagione segnata da numerose limitazioni nelle trasferte.

prima il via libera, poi lo stop improvviso

A rendere la vicenda ancora più controversa è la sequenza degli eventi. Nelle prime ore della mattinata, infatti, il Monza aveva regolarmente aperto la vendita dei biglietti, consentendo a diversi tifosi di acquistare il proprio posto allo stadio.

Poco dopo, però, è arrivato il brusco cambio di programma: un nuovo ordine proveniente dalle autorità ha costretto il club brianzolo a bloccare l’intera procedura di vendita, lasciando molti sostenitori in una situazione di totale incertezza.

Chi era riuscito ad acquistare il biglietto non sa ancora cosa accadrà, mentre chi stava tentando di comprarlo si è trovato improvvisamente davanti alla sospensione delle operazioni.

tifosi rosanero infuriati sui social

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, dove numerosi tifosi del Palermo hanno espresso frustrazione e rabbia per l’ennesima situazione poco chiara legata alle trasferte.

Molti sostenitori parlano di gestione confusa e comunicazioni tardive, sottolineando come queste decisioni arrivino spesso quando i tifosi hanno già organizzato viaggi e spostamenti per seguire la squadra.

Al momento resta da capire quali saranno le indicazioni definitive delle autorità di pubblica sicurezza e se la vendita dei biglietti verrà riaperta nelle prossime ore.

