Carrarese-Palermo, maglia speciale per l’8 marzo: iniziativa per la Giornata della Donna
La Carrarese scenderà in campo con una maglia speciale in occasione della sfida contro il Palermo, gara di Serie B in programma allo Stadio dei Marmi. L’iniziativa è legata alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, che si celebra l’8 marzo.
Ad annunciarlo è stata la stessa società toscana attraverso i propri canali ufficiali. Per l’occasione la squadra indosserà una divisa realizzata per l’evento, con l’obiettivo di lanciare un messaggio a favore dell’uguaglianza di genere.
«In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna scenderemo in campo con una maglia speciale, concepita con la volontà di lanciare un messaggio in favore dell’uguaglianza di genere», ha spiegato la Carrarese nel post pubblicato sui social.
L’iniziativa accompagnerà quindi la partita contro il Palermo, inserendosi nelle attività di sensibilizzazione dedicate alla ricorrenza dell’8 marzo.
La scelta del club toscano punta a utilizzare la visibilità della partita di campionato per promuovere valori sociali importanti, come il rispetto e la parità tra uomini e donne.