Monza-Palermo, biglietti ospiti a 27 euro: tifosi rosanero protestano sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo modena 1-1 (51) tifosi

Il prezzo dei biglietti per il settore ospiti di Monza-Palermo accende la polemica tra i tifosi rosanero. In vista della gara valida per la 30ª giornata di Serie B, in programma sabato 14 marzo alle ore 17.15 all’U-Power Stadium, il costo del tagliando destinato ai sostenitori del Palermo ha scatenato numerose proteste sui social.

Per assistere alla partita dalla Curva Nord ospiti, infatti, il prezzo fissato è di 25 euro più 2 euro di commissioni, per un totale di 27 euro. Una cifra che molti tifosi rosanero giudicano eccessiva, soprattutto considerando le limitazioni alle trasferte che hanno spesso coinvolto il Palermo durante questa stagione.


Sui social diversi sostenitori hanno espresso il proprio malcontento, sottolineando come il costo sia ritenuto troppo alto per il settore ospiti. Alcuni utenti hanno parlato apertamente di prezzi poco accessibili per chi segue la squadra lontano da casa, mentre altri hanno ricordato le lunghe trasferte che i tifosi rosanero affrontano abitualmente per sostenere la squadra.

La polemica si inserisce in un contesto già delicato per il tifo rosanero in trasferta. In più occasioni, infatti, la presenza dei tifosi del Palermo fuori casa è stata limitata da restrizioni o divieti, riducendo il numero di sostenitori presenti sugli spalti.

Nonostante le proteste, la partita di Monza resta uno degli appuntamenti più attesi del finale di stagione, con il Palermo impegnato nella corsa alle posizioni di vertice del campionato.

Settore ospiti: prezzi e modalità

I tifosi del Palermo potranno acquistare i biglietti nel settore Curva Nord Ospiti al prezzo di:

  • Intero: 25 euro

  • Commissioni di prevendita: +2 euro

Il costo totale del tagliando è quindi 27 euro.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili attraverso i canali ufficiali di vendita indicati dal club organizzatore e tramite il circuito autorizzato di prevendita.

Restrizioni e indicazioni

Come previsto dalle normative vigenti per l’accesso agli stadi, l’acquisto dei biglietti dovrà rispettare le disposizioni di sicurezza previste per la gara.

I tifosi rosanero che intendono seguire la squadra a Monza sono invitati ad acquistare il biglietto esclusivamente per il settore ospiti e a presentarsi allo stadio con un documento d’identità valido.

La sfida dell’U-Power Stadium rappresenta uno dei match più importanti del finale di stagione, con il Palermo impegnato nella corsa alle prime posizioni del campionato di Serie B.

