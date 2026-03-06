Carrarese-Palermo, quote e pronostici: rosanero favoriti allo Stadio dei Marmi

Il Palermo arriva alla trasferta di Carrara con l’obiettivo di proseguire la rincorsa alle prime posizioni della classifica di Serie B. Dopo il successo ottenuto contro il Mantova, la squadra di Filippo Inzaghi cerca punti importanti su un campo insidioso, ma i bookmaker vedono comunque favoriti i rosanero.

Secondo le principali agenzie di scommesse, infatti, il segno “2” è il risultato più probabile. La vittoria del Palermo è offerta intorno a 2.20, quota proposta ad esempio da AdmiralBet e Lottomatica, mentre Snai e Bet365 si attestano su valori molto simili. Più alta invece la quota del successo della Carrarese, che oscilla tra 3.10 e 3.25, con il pareggio che si gioca mediamente tra 3.15 e 3.40.





Tra i bookmaker più noti, Bet365 propone 3.25 per l’1, 3.25 per l’X e 2.25 per il 2, mentre Snai offre 3.15 per la vittoria dei toscani, 3.25 per il pareggio e 2.25 per il successo rosanero. Quote simili anche su LeoVegas, con 3.15 per l’1, 3.20 per l’X e 2.18 per il 2. AdmiralBet e Lottomatica si muovono sulla stessa linea, con il Palermo favorito a 2.20, mentre l’1 vale circa 3.10-3.20.

Sul fronte dei gol, le previsioni sono più equilibrate. Nelle ultime sette partite del Palermo si sono registrate almeno tre reti complessive, ma la Carrarese arriva da diverse gare con pochi gol. Per questo motivo gli analisti indicano leggermente favorito l’Under 2.5, proposto a 1.78, mentre l’Over 2.5 si gioca a circa 1.86.

Interessanti anche le quote sui risultati esatti. Tra le opzioni più probabili figura l’1-1, offerto a 5.75, mentre l’1-0 per la Carrarese si gioca a 9.50. Più alta la quota per il 3-0 del Palermo, risultato con cui i rosanero hanno vinto tre delle ultime cinque partite, proposto a 21 volte la posta.

Per quanto riguarda i marcatori, il nome più atteso è quello di Joel Pohjanpalo, capocannoniere della Serie B e in gol da quattro partite consecutive: una sua rete è quotata 2.65. Tra i possibili marcatori rosanero c’è anche Le Douaron, offerto a 3.40.

In casa Carrarese peserà invece l’assenza di Abiuso, fermato per squalifica dopo i nove gol realizzati finora. In attacco dovrebbero giocare Rubino e Finotto, con una loro marcatura rispettivamente quotata 3.90 e 3.40.

Le quote, dunque, indicano un Palermo leggermente favorito, ma la sfida dello Stadio dei Marmi resta aperta e ricca di possibili sorprese.