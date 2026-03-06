Sottil presenta Modena-Cesena: «Serve continuità, vogliamo i playoff»

Alla vigilia del derby contro il Cesena, Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento del Modena dopo le due sconfitte consecutive contro Padova ed Entella. Il tecnico gialloblù ha sottolineato la volontà della squadra di ritrovare continuità e difendere la posizione in classifica.

«La discontinuità può essere data da tanti motivi, ma stiamo facendo un buon campionato. Dobbiamo confrontarci con i ragazzi e con lo staff per migliorare. Le due sconfitte non cancellano quanto di buono fatto finora».





Sottil ha ribadito che l’obiettivo resta quello di giocarsi i playoff da protagonisti: «Qui tutti vogliamo andare ai playoff con l’ambizione di fare qualcosa di importante. Abbiamo tanti giovani che portano entusiasmo, ma hanno bisogno anche di crescere».

Il derby con il Cesena

L’allenatore del Modena ha invitato la squadra a non sottovalutare gli avversari.

«Il Cesena arriva da un momento difficile ma resta una squadra pericolosa. A dieci giornate dalla fine ogni punto pesa e dobbiamo affrontare la partita con lucidità e ritmo».

Sottil ha spiegato che il Modena vuole sfruttare il doppio turno casalingo: «Abbiamo due gare al Braglia e vogliamo raccogliere il massimo possibile».

Mentalità offensiva

Il tecnico ha poi parlato della fase offensiva.

«Voglio una squadra che attacchi con tanti uomini e che mandi in gol più giocatori. Gli attaccanti devono collaborare, attaccare l’area ed essere cinici».

Sugli interpreti offensivi ha aggiunto: «L’attaccante vive anche di istinto. In fase difensiva seguono le indicazioni, ma davanti li lascio liberi di inventare».

Giovani e recuperi

Sottil ha infine parlato dei giovani della rosa e delle condizioni della squadra.

«La società mi ha chiesto di valorizzare i giovani. Wiafe ha dimostrato di essere pronto e resterà fino alla fine. Sersanti e Pyyhtiä stanno rientrando».

Infine l’appello ai tifosi: «Spero che il Braglia sia pieno. Abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico».