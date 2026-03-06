Longo punge Insigne: «Dichiarazioni evitabili sugli arbitri»

Schermata_2025-03-22_alle_00.12.16-1742598886601.png--il_bari_appeso_a_un_filo__moreno_longo_l_ultima__carta_

Il tecnico del Bari Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pescara, soffermandosi sul momento della squadra e rispondendo anche alle dichiarazioni di Lorenzo Insigne sull’arbitraggio della gara contro il Frosinone.

«Credo che sarà una partita molto difficile contro una squadra in piena salute e completamente rivitalizzata. Troveremo anche un ambiente molto caldo. Noi arriviamo da un buon momento e sarà importante impattare bene la gara».


Longo ha poi commentato le parole di Insigne sull’arbitraggio, invitando ad abbassare i toni: «Poteva evitare certe dichiarazioni proprio perché è una partita già ricca di significato. Poteva evitare di mettere pressione alla classe arbitrale. Noi dobbiamo pensare che il risultato sia figlio di ciò che fanno le squadre in campo».

Il tecnico biancorosso ha ribadito la fiducia nella squadra arbitrale e nella prestazione dei suoi: «Abbiamo grande fiducia nella classe arbitrale e dobbiamo concentrarci solo su quello che facciamo noi sul campo».

La situazione del Bari

Longo ha poi analizzato lo stato di forma della squadra, sottolineando che il percorso di crescita non è ancora completo.

«I risultati incidono perché nel calcio i punti spostano tutto. Nelle ultime gare abbiamo messo in campo un atteggiamento più combattivo, ma non abbiamo ancora fatto nulla e la classifica resta deficitaria».

Il tecnico ha invitato la squadra a restare lucida nel finale di stagione: «La vittoria può essere inebriante mentre la sconfitta può pesare molto. Noi dobbiamo restare lucidi e focalizzarci partita dopo partita».

Il rapporto con i tifosi

Longo ha anche parlato dell’importanza del sostegno del pubblico del San Nicola.

«Mi fa piacere che si sia riacceso l’entusiasmo. Bari è una piazza che può dare tantissimo sotto l’aspetto della passione. Il calcio è della gente e mi dispiace che in una partita così importante non avremo i nostri tifosi al seguito».

Infine il tecnico ha ribadito il suo legame con la piazza: «Mi piacerebbe far parte di una programmazione a lungo termine in una piazza come Bari, ma adesso è superfluo pensare al futuro».

