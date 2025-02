Frosinone, Bohinen: «Sono in un club importante, ambizioso e con un organico forte»

Il nuovo centrocampista del Frosinone, Emil Bohinen, si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Il Frosinone è un club molto importante, ambizioso e con un organico forte in grado di fare grandi cose. Sono qui per aiutare la squadra a fare meglio e non vedo l’ora di iniziare. Sono un centrocampista che normalmente gioca in maniera difensiva, mi piace, però, anche avere la palla tra i piedi ed essere propositivo. Ai tifosi voglio dire che non vedo l’ora di giocare davanti a loro in questo fantastico stadio. So già che la prima partita sarà molto speciale per me».

«Ho avuto modo di allenarmi con la squadra – prosegue Bohinen – ed è un gruppo molto professionale che ci mette passione ed energia durante tutte le sessioni di allenamento. Mi piace anche il modo con cui il mister lavora, penso che mi troverò molto bene. Ho già giocato qui allo Stirpe una volta e ho visto un tifo molto caldo. Sono in un grande club e non vedo l’ora di scendere in campo. Fisicamente sto molto bene, mi sento pronto per giocare subito».